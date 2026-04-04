Reggio, AgediLab e APAR insieme: un laboratorio di cioccolato per la Pasqua

I ragazzi della cucina AgediLab si sono cimentati nell'arte del cioccolato, apprendendo i segreti del temperaggio e della decorazione

Presso la scuola di formazione APAR, i ragazzi della cucina di AgediLab hanno vissuto una giornata speciale dedicata alla creazione delle uova di Pasqua. L’iniziativa, nata da un’idea di Antonello Fragomeni, ha unito l’alta pasticceria reggina all’impegno sociale.

I ragazzi con disabilità, guidati dai maestri Paolo Caridi e dal Componente APAR Paolo Macheda, si sono cimentati nell’arte del cioccolato, apprendendo i segreti del temperaggio e della decorazione. Grazie alla visione di Fragomeni, il laboratorio è diventato uno spazio dove l’artigianato diventa strumento di integrazione e autonomia.

Un momento di crescita e solidarietà

Un incontro che celebra la maestria dei pasticceri APAR e la straordinaria energia dei ragazzi di AgediLab, rendendo la tradizione pasquale un momento di crescita condivisa. Un ringraziamento speciale ad APAR per aver promosso questa sinergia tra dolcezza e solidarietà.