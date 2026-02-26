Versace a Pellaro: ‘Consegnati i lavori per difendere la costa’

La Città Metropolitana ha formalmente consegnato, alla ditta aggiudicataria, i lavori di intervento su tre tratti del litorale di Pellaro per difendere la costa e salvaguardare le infrastrutture e le abitazioni dell’area. L’attività consentirà l’avanzamento della linea di battigia mediante la ricostituzione della spiaggia emersa e della spiaggia sommersa, rafforzando l’azione di difesa del litorale e permettendo una più immediata fruizione dell’arenile.

«I lavori consegnati oggi – ha commentato il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace – rappresentano un passaggio concreto nella strategia della Città Metropolitana per contrastare il dissesto idrogeologico e tutelare il nostro patrimonio costiero».

Danni da maltempo e Ciclone Harry: “Rafforzare la difesa della costa”

«Anche recentemente – ha ricordato – il litorale metropolitano ha subito gravissimi danni a causa delle sempre più frequenti e intense ondate di maltempo. Tutti, purtroppo, abbiamo ancora impressi in mente gli effetti devastanti del passaggio del Ciclone Harry che ha messo a rischio infrastrutture, abitazioni e attività economiche. Interveniamo, dunque, non solo per ripristinare le condizioni di sicurezza, ma per rafforzare strutturalmente la capacità di difesa della costa».

«La manutenzione delle opere esistenti, il ripascimento e la realizzazione di nuove scogliere – ha spiegato il sindaco facente funzioni – consentono di ricostituire la spiaggia, proteggere il territorio e restituire piena fruibilità a tratti di arenile particolarmente colpiti dagli eventi atmosferici».

Versace: “Difesa del suolo e fascia costiera restano una priorità”

«La difesa del suolo e della fascia costiera – ha sottolineato Carmelo Versace – restano una priorità dell’Ente. Per questo, continuiamo a lavorare con programmazione, investimenti e progettazione tecnica di qualità in modo da rispondere agli effetti del dissesto idrogeologico e per garantire maggiore sicurezza alle comunità del comprensorio».