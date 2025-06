Ondate di calore a Reggio: attivato il ‘piano caldo’

La città di Reggio Calabria – bollino rosso per il caldo nei giorni scorsi – si è attrezzata per affrontare le ondate di calore, una delle quali è prevista per questo fine settimana.

Reggio, infatti, fa parte della rete di città italiane che ha istituito un piano caldo.

Temperature in aumento e sistema di allerta

Nel fine settimana in città sono previste temperature percepite fino a 34 gradi con bollino giallo.

Sul portale dell’Ente, all’indirizzo www.reggiocal.it, una specifica pagina informa i cittadini sulle ondate di calore, attraverso un link collegato con il Ministero della Salute.

Livelli di rischio e comportamenti da seguire

Nella stessa pagina sono elencati i vari livelli di rischio e i comportamenti da tenere in relazione a ciascun livello, che va da livello 0, verde, fino al livello 3, rosso.

Per gli anziani, che sono i soggetti maggiormente esposti al rischio derivante da temperature troppo elevate, le indicazioni per assumere i comportamenti più opportuni.

Dalla stessa pagina, è inoltre possibile:

Scaricare materiale informativo Proteggiamoci dal caldo

Consultare i bollettini del monitoraggio nazionale

Fonte: Ansa Calabria