Reggio, confronto sul Welfare. Falcomatà: ‘In dieci anni grandi risultati’

Ampia e partecipata assemblea nella sala del Consiglio comunale promossa dal settore welfare guidato dall’Assessora Lucia Nucera. Presente il sindaco Giuseppe Falcomatà: “In dieci anni tanta strada percorsa insieme, ma vogliamo fare di più e meglio”.

Nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo San Giorgio si è tenuto un confronto ampio e partecipato sul tema delle politiche sociali del territorio comunale di Reggio Calabria. L’incontro, curato dal settore Welfare del Comune e guidato dall’Assessora Lucia Nucera, ha visto la partecipazione di operatori, rappresentanti di associazioni e cooperative, personalità di riferimento del Terzo Settore reggino.

All’ordine del giorno una discussione approfondita sul Piano Sociale di Zona 2021-2023, con un’analisi dei dati e dei risultati dei servizi messi in campo dall’amministrazione. L’incontro è stato anche un’occasione per gettare le basi per la coprogettazione del nuovo Piano Sociale di Zona, che verrà alimentato da ulteriori quattro incontri partecipativi nelle diverse aree del territorio comunale.

“Sono stati fatti passi in avanti davvero importanti – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà intervenendo – in questi anni abbiamo percorso tanta strada insieme, producendo un lavoro straordinario in un settore che riteniamo assolutamente strategico e prioritario per l’Amministrazione comunale. C’è ancora tanto da migliorare, ma la strada intrapresa è quella giusta”.

Il sindaco ha poi ricordato come dieci anni fa, la sala del Consiglio comunale fosse occupata dagli operatori del Terzo settore, mentre oggi la situazione è decisamente migliorata, grazie all’aumento del personale e alle nuove strategie di gestione.

L’Assessora al Welfare, Lucia Nucera, ha commentato:

“Questo momento sancisce il passaggio da politiche sociali a servizi sociali per il benessere del cittadino. Il Piano di Zona è uno strumento fondamentale per la programmazione e introduce cambiamenti significativi. Siamo orgogliosi di essere la prima città ad adottare questa metodologia.”

Durante l’incontro, è stata inoltre evidenziata l’importanza della collaborazione con il Terzo Settore, il CSV, l’Azienda Sanitaria e la società Ecoter per una mappatura dettagliata dei servizi e dei bisogni del territorio.