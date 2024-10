A Reggio Calabria piazza dedicata alla fondatrice di Special Olympics

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria intende ricordare la figura di Eunice Kennedy Shriver, fondatrice del programma internazionale Special Olympics che ha avuto l’intuizione di fare ricorso allo sport per favorire lo sviluppo delle capacità delle persone con disabilità intellettiva.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, domenica 18 giugno alle ore 11,00 intitolerà la piazza antistante il Santuario di Sant’Antonio di Padova a Reggio Calabria, alla fondatrice del movimento che conta numerosi sostenitori e atleti anche a Reggio Calabria, Eunice Kennedy Shriver, discendente della famiglia dell’ indimenticato presidente degli Stati Uniti.

Un tributo per ricordarla ma anche un auspicio per accompagnare il percorso di inclusione dei soggetti con disabilità, un’ occasione per dimostrare come lo sport abbatta veramente ogni genere di barriera.