Falcomatà: ‘Piazza del Popolo torna al popolo. Sarà riqualificata ed utilizzata per eventi’

“Piazza del Popolo torna al Popolo”. È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. In un post sui propri canali social, il primo cittadino spiega gli intendimenti dell’Amministrazione comunale reggina per il futuro di Piazza del Popolo, storico spazio urbano situato a ridosso del centro cittadino, a poche centinaia di metri dalla nuova piazza De Nava e dal Museo Archeologico Nazionale.

“In queste settimane – spiega Falcomatà – abbiamo sperimentato una nuova formula per l’utilizzo di Piazza del Popolo, con la funzione di parcheggio gratuito a ridosso del centro cittadino. Cittadini e turisti hanno apprezzato, tanto che spesso la piazza risultava quasi del tutto piena”.

Una piazza tra parcheggio e spazio per eventi

“In estate – prosegue il sindaco – abbiamo invece spesso utilizzato la piazza come arena all’aperto per eventi e maxi concerti, sempre con un ottimo gradimento da parte di cittadini e turisti, che anche durante le festività natalizie hanno dimostrato di voler vivere pienamente gli spazi pubblici, attraverso eventi e manifestazioni culturali”.

“Ecco io credo che la nostra azione su piazza del Popolo debba andare esattamente in questa direzione. Mantenere temporaneamente la formula del parcheggio e lavorare da subito a una complessiva riqualificazione della piazza, in accordo con il Demanio e la Soprintendenza, per utilizzarla come grande spazio per la musica, per l’arte, per gli eventi, per la cultura”.

Il mercato ambulante e la riorganizzazione degli spazi

“Il mercato non ha più motivo di esistere – afferma ancora il primo cittadino di Reggio Calabria – in questi anni abbiamo fatto verifiche approfondite all’esito delle quali i venditori regolari, seppur con diversi ritardi nei pagamenti, erano rimasti solo in tre. E saranno ricollocati in una piccola area adiacente alla piazza, tutelando i commercianti onesti. Tutti gli altri erano abusivi e creavano solo sporcizia, insicurezza, illegalità e disordine; oltre che un importante costo per la pulizia quotidiana della piazza”.

Verso il futuro di Piazza del Popolo

“Come piazza Duomo, come piazza Italia, come piazza De Nava, come il Tempietto, come il Parco Urbano del Rione Marconi, come la piazza del Soccorso, come via Mercalli, come la Fiera di Pentimele, anche piazza del Popolo merita una nuova vita – conclude il sindaco – in linea con la sua storia e con lo sguardo rivolto al futuro”.

Con il parcheggio gratuito che resterà in via temporanea, l’obiettivo dell’Amministrazione è consegnare ai cittadini e ai visitatori uno spazio rinnovato, in grado di rispondere alle esigenze di mobilità e, al contempo, fungere da palcoscenico ideale per iniziative culturali, concerti e manifestazioni. Così, Piazza del Popolo si unisce ai tanti luoghi cittadini che, tra passato e presente, stanno vivendo un processo di rinascita, diventando simbolo di una Reggio Calabria che guarda con fiducia al futuro.