Caos Piazza del Popolo, al Botteghelle il ‘sistema della spunta’: cosa prevede la proposta

Mercato si, mercato no. Mentre il dibattito a Reggio Calabria, sulla trasformazione di Piazza del Popolo si fa sempre più acceso, con l’attuale querelle che vede protagonisti l’assessore Lanucara ed il Presidente della IX Commissione, Massimo Ripepi, è passata sottotraccia l’ipotesi avanzata dalla Giunta, di introdurre il “sistema della spunta“.

La possibile novità, illustrata nella delibera n. 3 del 13 gennaio, riguarderebbe il mercato di Piazzale Botteghelle, che potrebbe ospitare gli ambulanti tagliati fuori dal cambio d’uso della centrale piazza del Popolo.

Una possibile soluzione per i mercati: la spunta

La Giunta ha espresso la volontà di ampliare il numero di operatori commerciali che possono usufruire degli spazi di Piazzale Botteghelle, adottando il sistema della spunta, ovvero l’assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi. Questa modalità permetterebbe di garantire nuove opportunità ai commercianti e contrastare il fenomeno delle aree inutilizzate o occupate abusivamente.

Cosa prevede la proposta?

Per rendere operativo il sistema della spunta, la Giunta Comunale ha chiesto di valutare una serie di interventi finalizzati a rendere il mercato più ordinato ed efficiente. Si prevede innanzitutto l’affidamento alla società Castore S.r.l. del tracciamento dei posteggi e della gestione del contingentamento dell’area nelle giornate di mercato, con il montaggio e lo smontaggio delle transenne necessarie. La gestione vera e propria della spunta, con l’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e la riscossione del canone da parte degli operatori temporanei, potrebbe invece essere affidata alla società Hermes Servizi Metropolitana. Per garantire il rispetto delle regole e contrastare eventuali abusi, la Polizia Municipale sarà chiamata a presidiare il mercato ogni venerdì, giorno in cui l’area ospita gli operatori commerciali. Infine, il Settore “Sviluppo Economico Cultura Turismo” dovrà predisporre un avviso pubblico per raccogliere le adesioni degli ambulanti interessati ad entrare nel sistema della spunta.

Una soluzione ancora da definire

Va precisato che la spunta a Piazzale Botteghelle non è ancora stata introdotta, ma è una misura che la Giunta vorrebbe far valutare agli uffici competenti.

L’effettiva implementazione dipenderà dalle verifiche tecniche e organizzative che verranno effettuate nei prossimi mesi.

In un periodo di forte cambiamento per i mercati cittadini, questa proposta si inserisce in una strategia più ampia volta a migliorare la gestione degli spazi pubblici e garantire nuove opportunità per gli operatori del settore.