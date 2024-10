Natale a Reggio, work in progress per la pista di pattinaggio sul ghiaccio

In attesa della presentazione del programma di eventi legato al Natale in città, prende forma la consueta struttura della pista di pattinaggio sul ghiaccio

In allestimento, sul lungomare Falcomatà, la struttura che ospiterà la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Reggio Calabria.

Torna anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, l’attrazione per grandi e piccoli che animerà l’inizio della via Marina. In attesa del programma di eventi del Natale 2023, la cui presentazione alla città verrà fatta con ogni probabilità giovedì 7 dicembre, si inizia a respirare finalmente in città un pò di clima natalizio, anche con la consueta tensostruttura installata nei pressi della stazione Lido.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio dovrebbe aprire proprio il giorno della presentazione delle istituzioni del ‘Natale‘ in città, giovedì 7.