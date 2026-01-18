Reggio, Pasqualino cambia casa: a Pentimele la nuova location con vista sullo Stretto – FOTO

Da ‘Pizza e Vino’ a ‘Happy Republic’: Pasqualino si rinnova e si sposta definitivamente a due passi dal mare

Pasqualino cambia casa, ma non cambia anima. La pizzeria che per anni è stata un punto fermo nel centro di Reggio Calabria oggi ha una sede nuova e definitiva a Pentimele, a due passi dal mare.

E sono in tanti ancora a chiedersi, “Cosa è successo a Pasqualino Pizza e Vino?”

La risposta è semplice: Pasqualino Pizza e Vino è diventato Pasqualino Happy Republic. Stessa identità, sia chiaro, ma con un cambio di prospettiva.

Dal centro città a Pentimele: una scelta precisa

Pasqualino Pizza e Vino nasce otto anni fa per dare una “casa” più comoda a un progetto iniziato con il piccolo Mamma Mia!. Un percorso sempre centrato sulla pizza, affinata nel tempo fino a diventare riconoscibile, identitaria, anche “divisiva” per qualcuno. In una parola: unica.

Poi però è arrivata una consapevolezza maturata soprattutto dopo la pandemia: andare a mangiare una pizza, spesso, è solo un modo per dirsi che serve più tempo da trascorrere insieme. Socialità, convivialità, voglia di stare bene.

Ed è qui che la vecchia location ha iniziato a stare stretta. Originale, sì. Ma poco adatta a tante richieste che negli anni sono diventate sempre più frequenti: feste, compleanni, eventi, riunioni, momenti da condividere senza stress.

La scelta è stata netta: mettere al centro il cliente e i suoi bisogni, lasciandosi alle spalle una sede che non poteva più reggere la crescita del progetto.

Happy Republic: un nome, una promessa

A giugno 2025 i fratelli Pasqualino e Mario Latella hanno fatto la mossa più coraggiosa: spostarsi sul mare, in Via Vecchia Pentimele 14 (uscita dalla Sopraelevata Porto).

Qui oggi c’è la nuova sede definitiva: spazi ampi, parcheggi, un affaccio sullo Stretto che incanta. Non la classica vista “da cartolina”, ma un panorama con una prospettiva dello Stretto unica, che cambia con le ore e con le stagioni, e che resta suggestivo anche d’inverno.

Il nuovo claim, Happy Republic, nasce proprio da questo: non un semplice restyling del brand, ma l’idea di un posto che promette atmosfera. Un luogo di felicità, di festa, di musica e socialità, di buon cibo e ottimo bere. Un posto dove tornare, anche quando fa freddo, anche fuori stagione.

La pizza resta protagonista

Cambiare sede non significava snaturarsi. E infatti Pasqualino non ha scelto la strada dei menu “promiscui” dove si trova di tutto. La direzione è rimasta la stessa: pizza al centro, senza compromessi sul prodotto, con ancora più attenzione alle materie prime.

Il risultato è una continuità chiara: stessa identità, stessa impronta, con una cornice completamente nuova.

Eventi, cocktail bar e servizi su misura

La nuova location apre a nuove soluzioni. Il nuovo locale può soddisfare molte richieste legate agli eventi, con l’obiettivo dichiarato di rendere ogni occasione davvero “memorabile”.

E poi ci sono due cocktail bar: uno interno per i mesi più freddi e uno esterno per la stagione estiva. A completare l’offerta, spazi e apparecchiature per dj set, karaoke e concerti, cioè tutto ciò che serve per trasformare una cena in una serata speciale.

Piano Fedeltà: sconto fisso e cashback

Inoltre con il Piano Fedeltà, inserendo i propri dati personali, si ottengono numerosi vantaggi e soprattutto uno sconto del 10% per sempre, con accumulo punti.

Il meccanismo è semplice: ogni euro speso vale 1 punto. Con un obiettivo concreto: raggiungendo 1000 punti entro un anno, si ottiene un cashback di 150 euro.

Per aderire al Piano Fedeltà è disponibile questo link: https://cards.cooperto.it/in/9c492d66-63f3-47

Info – Pasqualino Happy Republic

Via Vecchia Pentimele, 14 – Reggio Calabria (uscita Sopraelevata Porto)



Facebook – Instagram