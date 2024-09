Reggio, volontari Plastic Free in azione nell’evento nazionale “Sea & Rivers”

Torna “Sea & Rivers”, l’evento nazionale a tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua targato Plastic Free. Un intero weekend dedicato alla pulizia ambientale delle coste e degli argini con centinaia di iniziative in tutta Italia.

Anche Reggio sarà protagonista con due appuntamenti sabato 28 e domenica 29 settembre. Si comincia sabato mattina a Villa San Giovanni.

Il ritrovo è previsto alle ore 09:00 al Santuario Maria SS Delle Grazie, in Via delle Grazie, insieme alla referente per il Comune di Villa San Giovanni, Federica Repaci: tutti i cittadini potranno partecipare liberamente, previa iscrizione gratuita ai fini assicurativi sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/9026/28-set-villa-san-giovanni

L’evento è autorizzato e patrocinato dal Comune di Villa San Giovanni.

“Invertire la rotta è possibile e le azioni di Plastic Free ne sono un piccolo esempio che può dare speranza – dichiarano i referenti reggini di Plastic Free Onlus – In appena cinque anni, siamo riusciti ad organizzare oltre 6.800 appuntamenti di pulizia ambientale, rimuovendo oltre 4 milioni di kg di plastica e rifiuti. Ogni gesto è importante ed è per questo che invitiamo tutti a partecipare!”.

“Sea & Rivers”, oltre ad essere un grande evento di clean up, vuole portare l’attenzione sulle condizioni ambientali in cui versa il nostro Pianeta. Moltissimi report e ricerche scientifiche, mostrano dati di fronte ai quali non si può più restare indifferenti. Ad esempio nel 2050, nei mari, ci sarà più plastica che pesci, con le dovute conseguenze per la salute e l’alimentazione dell’uomo. Recenti studi, poi, confermano l’ormai costante presenza di microplastiche e nanoplastiche persino nel latte materno, nel sangue, nei tessuti e nelle vie respiratorie.

Il secondo appuntamento è domenica 29 settembre al Parco Lineare Sud a partire dalle ore 09:30. Il punto d’incontro sarà di fronte la palestra “Technofitness”.

L’evento, coordinato dai referenti Plastic Free del Comune di Reggio Serena Pensabene, Ludovica Monteleone e Giovanni Mannuzza, è stato organizzato in collaborazione con Dragon Team Canoa & Kayak RC, il Comitato di Quartiere “Ferrovieri – Pescatori”, il Comitato di Quartiere “Torre Lupo” e il Rotaract Reggio Calabria Sud.

Per questo importante appuntamento, Plastic Free Reggio Calabria ha ricevuto lo speciale supporto del ristorante “Sciauru”, che ha scelto di unirsi alla causa e sostenere la realizzazione dell’evento con la propria donazione.

Anche per l’evento di domenica, la partecipazione sarà libera e gratuita previa registrazione al sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/9028/29-set-reggio-di-calabria

L’appuntamento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria. Si ringrazia il settore Ambiente per la disponibilità e la collaborazione dimostrata.

Per tutta la durata dell’evento sarà presente Ecologia Oggi, che fornirà gli attrezzi e tutto l’occorrente necessario per il clean up provvedendo, a fine giornata, all’immediato smaltimento dei rifiuti raccolti.

A supportare l’evento Plastic Free in tutta Italia, sarà MINI, brand automobilistico che, attraverso il manifesto BIG LOVE FOR THE PLANET sostiene da tempo la salvaguardia ambientale attraverso un impegno costante e concreto.