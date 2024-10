Reggio – Milia (FI): ‘Riattivare progetto Plastic Free per la Città’

Lo afferma in una nota il consigliere comunale di FI Federico Milia.

“Questa mattina infatti dopo aver chiesto delucidazioni in merito a questo programma ed alle modalità di adesione da parte degli imprenditori reggini, in accordo con il presidente della IV Commissione Latella ed alla presenza dell’assessore al ramo Brunetti, si è pensato di riprendere questo programma partendo dall’Ente Comune coinvolgendo tutti i commercianti reggini. Questo programma oltre ad essere pienamente in linea con le ultime normative UE, è ancora più significativo per la nostra Città dato che in un periodo simile, dove la situazione rifiuti è drammatica e purtroppo non se ne vede via d’uscita, limitare l’impatto ambientale della plastica è fondamentale.’’