Reggio sul podio per pratiche online evase dal Suap, Tripodi: ‘Vitalità del tessuto produttivo’

Stando ai dati più aggiornati Reggio Calabria è sul podio tra le province italiane in cui si sono registrati gli incrementi percentuali più elevati di pratiche online evase dai Suap delle Camere di Commercio. Con 351 pratiche emesse nello scorso mese di dicembre, per un incremento pari al 27% rispetto alla media mensile del trimestre precedente, Reggio si colloca al terzo posto – dopo Trento e La Spezia – della classifica nazionale attraverso cui si monitora l’andamento degli Sportelli unici per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa.

Un risultato accolto con soddisfazione dall’assessore comunale alla “Città produttiva”, Alex Tripodi.

L’efficienza del portale Impresa in un giorno

“Si tratta di un dato che non sorprende gli addetti ai lavori che conoscono la realtà reggina – ha commentato Tripodi – ma a cui va dato il giusto risalto, perché conferma la vitalità del tessuto economico locale e la capacità delle istituzioni di dare risposte adeguate a tale operatività. Attraverso il portale Impresa in un giorno le imprese hanno a disposizione uno strumento veloce e sicuro per entrare in contatto diretto con lo Sportello unico delle Attività produttive del proprio Comune, di cui a Reggio è responsabile la dirigente del settore Sviluppo economico Loredana Pace. Ringrazio il personale che nonostante sia numericamente inadeguato, rispetto al numero di istanze ricevute, riesce a garantire con efficienza l’istruttoria delle pratiche e la chiusura dei procedimenti”.

Sinergia tra istituzioni e tessuto produttivo locale