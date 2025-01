Calcio a 5: Futura oltre le tante difficoltà. Si torna al Palattinà

Finalmente a casa. Sfida casalinga per la Polisportiva Futura, venerdì 24 gennaio alle ore 19.30. I giallo-blu mancano dal terreno amico dal 5 gennaio e dallo spettacolare pareggio contro Itria (4-4).

Nel frattempo, seppur tra mille difficoltà e infortuni, i giallo-blu continuano a conquistare risultati utili (ben 7 in sequenza). Oggi, con un bel terzo posto in classifica a quota 22, è obbligo di vittoria per i ragazzi allenati dai mister Tonino Martino ed Humberto Honorio.

Sfida interna con Tombesi Ortona

Al Palattinà arriva Tombesi Ortona, team che non ha raccolto neanche un punto durante il proprio percorso in A2 Elite.

Tredici giornate, zero punti e tanti cambiamenti.

Tre stranieri diversi rispetto alla gara di andata

Annibale ha realizzato 7 gol fino al momento

In porta c’è Agostinelli, mentre Temourin, Mendez, Molina e Ammirati dovrebbero completare il possibile starting five

Per la Futura, ritornerà Eriel Pizetta dopo la squalifica. Out, dopo la più che dubbia espulsione del Palatolive di Roma, il primo portiere Paolo Parisi, che andrà a comporre la lista degli assenti accanto ai vari Cividini, Minnella, Gabriele Squillaci e Pannuti. Scalpita Giò Pedotti.

Arbitrano Andrea Salvatore Calì di Caltanissetta, Giuseppe Cundò di Soverato con Rolando Chiodo di Catanzaro al cronometro.