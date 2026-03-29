Reggio, incendio a Ravagnese: agente fuori servizio sventa tragedia

Fumo dal tetto e residenti ignari del pericolo: un sovrintendente della polizia scientifica mette in salvo madre e figlia

Un intervento tempestivo ha evitato una tragedia oggi a mezzogiorno a Ravagnese, quando un poliziotto in borghese, libero dal servizio, ha sventato un incendio che stava per propagarsi in un’abitazione. Il fatto è accaduto in via Ravagnese, nei pressi del ponte Menga, intorno alle 12.32.

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L’agente, sovrintendente della polizia scientifica di Reggio Calabria, stava percorrendo la strada quando ha notato del fumo fuoriuscire dal tetto di una villetta a due piani. Immediatamente, l’agente ha fermato l’auto e si è avvicinato alla casa per capire cosa stesse accadendo. Appena sceso dalla macchina, ha individuato il portone d’ingresso e ha notato che i residenti, una signora anziana e sua figlia, non si erano accorti del fumo che fuoriusciva dall’edificio.

Intervento della Polizia e salvataggio delle residenti

Senza perdere tempo, il poliziotto ha allertato i soccorsi e i vigili del fuoco, avviando anche l’evacuazione dell’immobile. All’interno della villetta c’erano due persone, una signora di circa novant’anni e la figlia settantenne, che sono state messe in sicurezza dall’agente, evitando qualsiasi contatto con il fumo o il calore delle fiamme.

Poco dopo, sono giunti sul posto i vigili del fuoco con l’autoscala, che hanno iniziato a spegnere l’incendio. La prontezza e il coraggio del poliziotto hanno impedito che la situazione degenerasse, evitando potenziali danni alle persone e ulteriori danni alla proprietà.

L’agente, che stava semplicemente passando per caso all’uscita dalla messa, ha agito con grande professionalità e tempestività, contribuendo a salvare due vite.

Sul posto sono sopraggiunti anche i vigili urbani per garantire la sicurezza della zona. Fortunatamente, il pericolo è stato scongiurato grazie all’intervento decisivo del poliziotto, un atto di coraggio che ha permesso di evitare una tragedia. Il fatto sottolinea ancora una volta l’importanza dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine, che non si limitano alla loro attività istituzionale, ma sono pronte a intervenire anche fuori servizio quando si tratta di garantire la sicurezza della comunità.