Situazione attuale e programma di interventi futuri per il Ponte di Sant’Anna a Reggio Calabria. Ne abbiamo parlato, oggi, a Live Break con il consigliere Massimo Ripepi, l’assessore Rocco Albanese ed il giornalista Francesco Romeo, esperto in infrastrutture.

Ponte di Sant’Anna: l’impegno per la riqualificazione

Ai microfoni di CityNow, nel corso di Live Break (CLICCA QUI per vedere la puntata) l’assessore delegato ai lavori pubblici ha assicurato che, da parte dell’amministrazione comunale, c’è il massimo impegno a procedere alla riqualificazione di un’arteria fondamentale per la città.

“È stato messo in sicurezza per scongiurare la caduta di calcinacci – ha spiegato il delegato della Giunta Brunetti. La parte ammalorata è stata spicconata, adesso bisogna effettuare la verifica strutturale al fine di attestare la stabilità del ponte. Non dovrebbero, dunque, esserci problemi, perché appunto la parte ‘problematica’ è stata interdetta al traffico”.

I fondi già individuati e i prossimi passi

I fondi per riqualificare l’opera sono stati già individuati all’interno dei finanziamenti Pon 2021/27. Il prossimo passo sarà quello di individuare un super tecnico cui affidare la perizia per poi partire con la progettazione e, alla fine di questi passaggi, si potranno avviare i lavori.

“Ci sarà un affidamento a tecnico esperto – ha aggiunto Albanese – che si occuperà di effettuare la verifica e individuare la tipologia di intervento da eseguire. C’è tutto l’impegno da parte dell’amministrazione comunale a risolvere il problema del ponte di Sant’Anna. Una volta affidato l’incarico, infatti, solleciteremo i tecnici, mettendo in campo i fondi necessari alla progettazione e si partirà subito dopo aver quantificato l’importo necessario al compimento dei lavori”. C’è ancora, quindi, da definire l’entità del danno che riguarda l’infrastruttura che collega la zona del centro a quella sud della città, ma i Pon, secondo Albanese “ci permettono di stare tranquilli sul lato finanziario”.

E sull’ipotesi demolizione e ricostruzione, l’assessore ai lavori pubblici ha chiarito: