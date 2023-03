Situazione attuale e programma di interventi futuri per il Ponte di Sant’Anna a Reggio Calabria. Ne abbiamo parlato, oggi, a Live Break con il consigliere Massimo Ripepi, l’assessore Rocco Albanese ed il giornalista Francesco Romeo, esperto in infrastrutture.

Ai microfoni di CityNow, nel corso di Live Break (CLICCA QUI per vedere la puntata) l’assessore delegato ai lavori pubblici ha assicurato che, da parte dell’amministrazione comunale, c’è il massimo impegno a procedere alla riqualificazione di un’arteria fondamentale per la città.

“È stato messo in sicurezza per scongiurare la caduta di calcinacci – ha spiegato il delegato della Giunta Brunetti. La parte ammalorata è stata spicconata, adesso bisogna effettuare la verifica strutturale al fine di attestare la stabilità del ponte. Non dovrebbero, dunque, esserci problemi, perché appunto la parte ‘problematica’ è stata interdetta al traffico”.