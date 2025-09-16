Reggio, Falcomatà difende i Portatori della Vara: ‘Custodi di identità e fede’

“Dispiace apprendere il disappunto che l’associazione Portatori della Vara – e ancor prima la diocesi di Reggio Calabria – ha manifestato circa alcune affermazioni che sono apparse a mezzo stampa da parte dall’ufficio nazionale musei Calabria”.

Lo dichiara il Sindaco Giuseppe Falcomatà, che aggiunge: “i Portatori sono i custodi identitari di una tradizione che si tramanda da generazioni.

Assegnatari della responsabilità di cura e accompagnamento della Sacra Effige, che è espressione di una fede che viene manifestata con passione e autenticità, ma anche simbolo di identità di una città che alla Madre della Consolazione affida preghiere e speranze”.