Reggio, slitta la prima campanella dell’anno scolastico

A Reggio Calabria l’inizio dell’anno scolastico non sarà più martedì 16 settembre, ma giovedì 18 settembre. La decisione, in attesa della firma ufficiale della delibera, è legata alle Festività Mariane.

Prevista infatti la chiusura delle scuole il 16 e il 17 settembre, giornate in cui la città sarà coinvolta da un intenso programma di celebrazioni religiose e civili, con processioni, eventi e manifestazioni che interessano l’intero territorio urbano.

Leggi anche

Lo slittamento di due giorni della prima campanella si rende necessario per garantire lo svolgimento ordinato delle festività e la partecipazione della comunità, senza interferenze legate alla gestione della viabilità e alla sicurezza degli studenti.

Dal 18 settembre, dunque, alunni e docenti torneranno regolarmente in classe, inaugurando il nuovo anno scolastico con due giorni di ritardo rispetto al calendario regionale.