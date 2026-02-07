Reggio, giovani e talentuose penne crescono: studenti della “Falcomatà–Archi” premiati dalla Fondazione Scopelliti

Il riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio per l’Istituto “Falcomatà–Archi” e si inserisce in un più ampio percorso di educazione ai valori civili

Un alunno dell’Istituto Comprensivo Falcomatà–Archi” di Reggio Calabria ha conquistato il primo premio della sezione letteraria della VII Edizione del Concorso Nazionale “Antonino Scopelliti”, promosso dalla Fondazione dedicata al magistrato calabrese vittima di mafia nel 1991.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, 5 febbraio, alle ore 9.00, presso il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, alla presenza di studenti, docenti e rappresentanti della comunità scolastica.

L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sui temi della legalità, del rispetto delle differenze e della cittadinanza attiva, valorizzando la riflessione personale e l’espressione scritta.

L’alunno L.S.V., classe 3F del plesso “Pirandello”, ha partecipato con l’elaborato “Ultima a essere scelta”, un testo che, partendo da un’esperienza sportiva, mette in luce come stereotipi e pregiudizi possano influenzare i rapporti quotidiani. Proprio le capacità della compagna inizialmente sottovalutata si rivelano decisive per il successo finale.

Durante la cerimonia è stata inoltre premiata l’alunna S.S., della stessa classe, che ha ricevuto un premio speciale di partecipazione all’evento, a riconoscimento dell’impegno e della qualità del percorso svolto.

Il riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio per l’Istituto “Falcomatà–Archi” e si inserisce in un più ampio percorso di educazione ai valori civili. La dirigente scolastica, dott.ssa Serafina Corrado, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dagli studenti, sottolineando l’importanza di promuovere il pensiero critico, la scrittura e la cultura del rispetto all’interno della scuola.