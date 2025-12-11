Reggio, ‘La matita rossa e blu’: a Palazzo Alvaro la cerimonia di conferimento del premio giornalistico

Il Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ospiterà la XV Edizione del Premio Giornalistico Nazionale “La Matita Rossa e Blu” domenica 14 dicembre 2025, alle ore 18:00, istituito dalla Fondazione Italo Falcomatà.

L’iniziativa rientra quest’anno nel programma delle attività realizzate dalla Fondazione in occasione del ventiquattresimo anniversario della scomparsa del Professore Italo Falcomatà, l’indimenticato Sindaco della primavera reggina. Il Premio Giornalistico Nazionale viene conferito ogni anno ad alcuni tra i più autorevoli professionisti del panorama nazionale dell’informazione, promuovendo il valore del giornalismo come strumento di democrazia, legalità ed impegno civile.

Le firme insignite del Premio 2025

Gli insigniti di quest’anno saranno tre importanti firme del mondo del giornalismo italiano: Giovanni Tizian, Vicedirettore del quotidiano Domani; Mariangela Pira, Anchorwoman di Sky; Silvana Logozzo, Giornalista de L’Espresso e di Report.

La cerimonia, moderata dal Capo Ufficio Stampa della Città Metropolitana Stefano Perri, sarà anticipata da una conversazione con i premiati tenuta dal giornalista de L’Espresso e saggista Gianfrancesco Turano, offrendo un momento di approfondimento sui temi caldi dell’attualità e sul ruolo cruciale dell’informazione nell’Italia contemporanea.

Giunto alla sua quindicesima edizione, insignito lo scorso anno della Medaglia della Presidenza della Repubblica, il Premio Giornalistico Nazionale La Matita Rossa e Blu è diventato nel tempo uno dei più autorevoli riconoscimenti italiani nell’ambito del giornalismo e dell’informazione.

Tra i premiati delle precedenti edizioni: