Reggio Calabria: presentata la Carta di Identità Elettronica

Si è svolta presso la sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione della procedura comunale per il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino.

Durante la conferenza stampa sono state illustrate le modalità necessarie al rilascio del nuovo documento che sostituirà, gradualmente, le vecchie carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza, che rimarranno comunque valide fino alla loro data di scadenza.

Erano presenti per illustrare la nuova procedura telematica la Dirigente del Settore Servizi Demografici Loredana Pace, il funzionario Recasi Davide Salvi, il vicesindaco con delega ai Servizi Demografici Armando Neri e il sindaco della Città Giuseppe Falcomatà.

La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’ elevata resistenza alla contraffazione.

Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.

La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso il Comune di residenza o di dimora.

La Carta è spedita direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso il Comune o presso un indirizzo da lui indicato. La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di: 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 10 anni per i maggiorenni. Il costo della Carta è di euro 16,79 (oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti) e comprende anche le spese di spedizione.

La prima carta d’identità elettronica verrà rilasciata il 23 Giugno, dal 26 Giugno tutti i cittadini potranno prenotarsi per ricevere il nuovo tipo di carta.