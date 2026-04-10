Reggio, presentata ‘La Primavera della Bellezza’. Versace: ‘Cultura come motore di sviluppo’

“Abbiamo sostenuto con convinzione e con un contributo concreto un evento che attraverso la cultura si pone come motore di sviluppo della città” – sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace che ha partecipato alla conferenza di presentazione dell’evento culturale ‘La Primavera della bellezza’.

Si tratta di un programma esperienziale che attraversa diverse espressioni artistiche, dalla pittura alla fotografia, dalla musica al teatro, dalla poesia all’opera dei pupi. Tra gli appuntamenti previsti concerti, simposi, performance e incontri con artisti e studiosi, pensati per un pubblico ampio ed intergenerazionale.

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