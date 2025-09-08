Reggio Calabria in delirio per la Domotek Volley: pienone all’Arena dello Stretto

È stata una festa dello sport, della comunità e dell’orgoglio territoriale. L’Arena dello Stretto, con ogni posto occupato, ha tributato un’accoglienza trionfale alla Domotek Volley Reggio Calabria nell’ambito del festival “Mediterranean Wellness – L’era degli Eroi“. Un bagno di folla che ha premiato una squadra che è molto più di una semplice compagine sportiva: è un fenomeno che ha saputo appassionare e unire un’intera città.

Lo stand Domotek è stato costantemente preso d’assalto: i tifosi hanno ammirato le maglie celebrative, cercato informazioni sulla prossima stagione e approfittato delle offerte esclusive sugli abbonamenti.

Il momento più emozionante è arrivato domenica sera, alle 21.30, quando la prima squadra si è presentata ufficialmente alla città. Davanti allo splendido scenario dello Stretto di Messina illuminato, i protagonisti della maglia amaranto sono stati presentati uno a uno, scatenando l’applauso fragoroso di un pubblico che non ha fatto mancare il suo sostegno in ogni momento. Un’ovazione meritata per un gruppo che ha scritto pagine di storia: dal ritorno in Serie A dopo 39 anni di attesa, al record nazionale di 17 vittorie consecutive in Serie B senza cedere un set, fino alla magica semifinale dello scorso anno davanti a oltre 4000 persone al PalaCalafiore.

Il Direttore Generale Marco Martino ha aperto le danze, dopo l’introduzione del giornalista Giovanni Mafrici, conduttore della presentazione.

Martino ha annunciato le ambizioni e la voglia di creare comunità attraverso la creazione di due nuovi club, uniti alla prima squadra, la selezione Femminile e la C Maschile.

A seguire dopo la presentazione di tutto il nucleo dirigenziale capeggiato dal Presidente Giuseppe Polimeni, sono stati introdotti tutti i dirigenti amaranto, da Ds Pellegrino al Team Manager Crucitti,il Responsabile Marketing Romeo, passando per i dirigenti Sergi,Scopelliti,Valeria Pellegrino,Buonsanti,Serranò,Pratticò,Finizzi e Martorano.

La Domotek Volley non vince solo in campo, ma crea comunità. Con il suo gioco spettacolare, ha portato al PalaCalafiore – uno degli impianti più belli d’Europa – migliaia di famigrie, generando una vera e propria “Amaranto-mania”. L’evento all’Arena dello Stretto ne è stata la prova definitiva: non solo una presentazione sportiva, ma un happening di successo che ha attirato nell’ambito del festival oltre 15.000 visitatori da tutta Italia e dall’estero, unendo perfettamente sport, promozione del territorio e wellness.

E da li, spazio per la presentazione della prima squadra: i confermati De Santis,Lopetrone,Zsppoli e Lazzaretto, le new entry Mancinelli,Spinello,Presta,Saitta,Innocenzi,Ciaramita,Stabrawa,Rigirozzo e Parrini, fino all’ingresso di un emozionato Domenico Laganà, condottiero e capitano fin dall’anno della fondazione.

Emozionanti le sue parole che hanno trasmesso ottimi auspici per il club, fino all’ingresso dello Staff tecnico: il Coordinatore Tecnico,Nuccio Vitetta, lo Scoutman Mirko Munafò, il Chinesiologo Caracciolo,il Fisioterapista Francesco D’Ascoli, accanto ai mister Sergio Vandir Dal Pozzo e Francesco Giglio che hanno accolto l’ingresso del deus ex machina di tutta progettualità, il Mister Antonio Polimeni, accolto da una grande ovazione dal pubblico presente.

La serata ha confermato che la pallavolo a Reggio Calabria è più viva che mai. Un amore reciproco, quello tra la squadra e la sua città, che si appresta a vivere un’altra stagione all’insegna delle grandi emozioni.