Onda Orange presenta “C’era una volta Reggio” di Antonio Calabrò

Un viaggio affettuoso e ironico dentro l’anima della città

Si terrà martedì 26 agosto a partire dalle 18.30 in piazza Orange la presentazione del libro “C’era una volta a Reggio” di Antonio Calabrò, edito da Laruffa.

L’incontro, promosso da Onda Orange, sarà l’occasione per avviare un confronto sulla città di Reggio Calabria, sulla sua storia, il suo presente e i futuri possibili.

Un viaggio nell’anima di Reggio

Gli spunti non possono che nascere dal libro di Calabrò, un viaggio affettuoso e ironico dentro l’anima di Reggio. Il testo, pagina dopo pagina, intreccia storia, aneddoti, gesti quotidiani e frammenti di vita, restituendo l’immagine di una città fragile e bellissima, incompiuta eppure capace di emozionare.

Reggio mostra le proprie contraddizioni: città che può generare delusione e nostalgia, ma anche orgoglio e appartenenza.