Reggio, presidio dei lavoratori delle strutture psichiatriche a Palazzo Campanella

Si è tenuto oggi davanti Palazzo Campanella, in occasione della seduta odierna del Consiglio regionale calabrese, un presidio dei lavoratori delle strutture psichiatriche reggine. A motivare questa iniziativa le annose problematiche che attanagliano un settore ormai al collasso: il blocco dei ricoveri per il territorio dell’Asp 5 e il mancato accreditamento di strutture ormai attive da trent’anni.

È stata la senatrice Tilde Minasi, che ben conosce la vicenda, a incontrare oggi i lavoratori e a perorare la loro causa con il Presidente Occhiuto per arrivare in tempi rapidi alla convocazione di un tavolo tecnico con l’Azienda Zero, l’Asp reggina e le strutture. I lavoratori hanno accolto con favore l’intervento della senatrice, interrompendo così l’iniziativa odierna ma ribadendo che i tempi sono strettissimi e che se non arriveranno segnali da parte della Regione di voler affrontare celermente questa vicenda si è pronti a nuove e più incisive iniziative.