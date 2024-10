Reggio Calabria Pride 2019, grande successo per l’evento di presentazione

È stata una conferenza partecipata e coinvolgente quella che si è svolta sabato 18 maggio presso la Pinacoteca civica per la presentazione del Reggio Calabria Pride 2019.

L’iniziativa, promossa e coordinata dalle associazioni Arcigay I Due Mari e Agedo RC, ha visto la presenza di numerose realtà territoriali, degli attivisti e attiviste delle associazioni e dei rappresentanti istituzionali locali e regionali.

Durante la conferenza stampa è stato presentato il manifesto politico:

“Questa’anno il Pride assume un significato estremamente profondo” ha affermato Michela Calabrò presidentessa del comitato Arcigay I Due Mari, “ricorre infatti il 50° anniversario dai moti Stonewall che rappresentano per la comunità omosessuale e transessuale internazionale la nascita del movimento di liberazione”.

“Siamo convinti e convinte che il Pride possa e debba diventare un laboratorio sociale per lavorare contro la deriva culturale, sociale ed etica che usa paura e odio come strumento per minacciare i principi fondanti della nostra Repubblica e della dichiarazione Universale dei Diritti Umani”.