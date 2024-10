Reggio Pride, Maesi: ‘Essere gay al Sud è più difficile. Da qui parte la vera resistenza’

In un coloratissimo sabato di fine luglio, Reggio Calabria torna a dare una lezione di diritti civili all’intero Stivale. L’unica onda pride del territorio calabrese si è tenuta, ancora una volta, nella città dello Stretto, dove l’iniziativa è divenuta, ormai, un appuntamento irrinunciabile per tutta la società, e non solo per la comunità LGBT+.

In testa al corteo la Presidente reggina di Arcigay I due Mari Michela Calabrò, assieme alla portavoce del Pride Valentina Tripepi, accompagnata dalla neo eletta Presidente nazionale di Arcigay Natascia Maesi.

Leggi anche

Maesi al Reggio Calabria Pride 2023

Non è la prima volta che un presidente nazionale sbarca in riva allo Stretto a sostegno del Pride reggino, l’anno scorso, ad esempio, ci aveva pensato Luciano Lopopolo. Nel 2023, invece, Reggio Calabria ha ospitato la prima presidente donna della storia di Arcigay.

“Una giornata di festa, ma anche di lotta politica in un contesto storico davvero particolare. Nel 2023 – ha detto ai microfoni di CityNow – dobbiamo ancora spiegare al ministro dello Sport che l’omosessualità non è una scelta, che i Pride non sono manifestazioni di esibizionismo, e che noi portiamo in piazza le nostre rivendicazioni e battaglie per un mondo più inclusivo, che ci preveda e ci comprenda”.

E su Reggio Calabria:

“Questa città, così come tutto il Sud in generale, rappresenta un mondo da scoprire e da valorizzare. E per quanto riguarda le nostre lotte, noi sappiamo benissimo che al Sud è più difficile essere gay, lesbica, transessuale, intersex, asessuale, piuttosto che altro, però da qui parte una resistenza importante. Dai margini, dalle periferie noi crediamo che possa partire la lotta ai diritti di tutte le persone, soprattutto di quelle trans e non binarie che sono quelle nel mirino di questo Governo nazionale”.

La Presidente Maesi non dimentica poi i diritti delle famiglie omogenitoriali “e delle loro bambini e dei loro bambini che si vedono negare, in questo preciso momento storico, di avere entrambi i genitori riconosciuti dallo Stato”.

“In piazza per un’Italia aperta e davvero inclusiva”