Ex Italcitrus di Catona, Falcomatà: ‘Sorgeranno un parco e un asilo’

“Vi ricordate il rudere della vecchia fabbrica Italcitrus di Catona? Un casermone fatiscente pieno di amianto che nel 2003 costò al Comune una cifra spropositata provocando mille polemiche ed il successivo intervento della Corte dei Conti che considerò l’acquisto “incauto” ed “inutile rispetto all’interesse pubblico”.

Dopo più di vent’anni stiamo provando a ricucire quella ferita, rimasta aperta per troppo tempo, con un progetto che riconverte e rigenera quell’area e le zone circostanti, a parziale risarcimento per i tanti cittadini che ci abitano”. Così, attraverso un post sui social network, il sindaco Falcomatà ha parlato del progetto di riqualificazione nella zona dove sorgeva l’Italcitrus.

“In questi mesi l’area è stata completamente bonificata ed i vecchi manufatti pieni di amianto quasi tutti abbattuti. Al posto di quell’obbrobrio sorgerà un grande parco a servizio del quartiere ed un asilo nido (uno degli otto che abbiamo programmato in questi anni).

Li dove l’amianto spargeva spore assassine, domani giocheranno i bambini del quartiere”, ha concluso il sindaco Falcomatà.