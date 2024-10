Reggio, sostegno inclusione attiva: il programma di interventi per l’attuazione del SIA/REI

Il Comune di Reggio Calabria ha avviato le attività progettuali previste per il sostegno dell'inclusione attiva. Di seguito il programma di interventi per l'attuazione del SIA/REI

Il Comune di Reggio Calabria Settore Welfare e Istruzione Macroarea “Welfare” a seguito di Procedura Negoziata tramite RDO sul MEPA, (a Valere sull’Avviso pubblico n° 3/2016 FSE programmazione 2014/2020, PON “INCLUSIONE” SIA/REI) PROG. N. AV3-2016_CAL_30, – CUP: H31H17000070006,

ha avviato in data 4 marzo 2019

le attività progettuali previste dall’AZIONE A: “Rafforzamento del servizio sociale e professionale, Formazione per l’empowerment degli operatori sociali e Attività di informazione e sensibilizzazione”.

Il Programma operativo nazionale (Pon) Inclusione SIA/REI, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è interamente dedicato ai temi dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà per le famiglie in condizioni disagiate attraverso il rafforzamento del servizio sociale professionale rivolto ai beneficiari del SIA, Sostegno per l’Inclusione Attiva, e del REI, Reddito di Inclusione, entrambe misure di contrasto alle povertà che prevedevano l’erogazione di un contributo economico alle famiglie in condizioni disagiate, correlato al numero di componenti del nucleo familiare.

Leggi anche

Un passaggio storico per le politiche sociali volto a garantire a tutti i cittadini un sistema efficace di protezione sociale e di inclusione attiva.

Il programma operativo PON INCLUSIONE SIA/REI è in linea con gli obiettivi di riduzione della povertà fissati dalla Strategia Europa 2020. La realizzazione dell’AZIONE A del PON Inclusione SIA/REI: “Rafforzamento dei servizi sociali professionali, Formazione per l’empowerment degli operatori sociali e Attività di informazione e sensibilizzazione”, è particolarmente importante, in quanto favorisce alle famiglie richiedenti e risultate aventi diritto al SIA/REI un progetto personalizzato multidimensionale che si affiancherà al contributo economico volto alla fuoriuscita dallo stato di povertà del nucleo familiare e all’inserimento lavorativo attraverso il successivo invio al CPI (Centro per l’impiego) per la successiva sottoscrizione del Patto di servizio. Il progetto di attivazione sociale e lavorativa coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.

DATI

A dimostrazione del proficuo lavoro del Comune ricordiamo che le istanze presentate per accedere al beneficio del REI (reddito di inclusione), protocollate dal 1 Dicembre 2017 al 31 Dicembre 2018 sono in totale 6.962 di cui regolarmente inserite nella piattaforma ministeriale 6962.

Riguardo alle domande pervenute al 31/12/2018, risultano accolte n. 2.999 istanze, respinte n. 2.687 e 1.267 in valutazione.

Inoltre si evidenzia che in 1.398 utenti hanno già beneficiato della precedente misura denominata SIA.

Leggi anche

POLI TERRITORIALI

Il “Rafforzamento dei servizi sociali professionali”, garantisce la presenza di una équipe professionale già operativa presso i quattro Poli Territoriali:

POLO I

(Catona – Gallico – Archi – Santa Caterina); Responsabile Comunale D.ssa Stilo Delegazione Comunale Via Montello C/O Villetta Santa Caterina- RC Tel. 0965-45406.

POLO II

(Pineta Zerbi – Centro Storico – Ortì – Condera); Responsabile Comunale D.ssa Fotia

Delegazione Comunale Via Prolungamento Aschenez 26- RC Tel. 0965-811546.

POLO III

(Modena – Gebbione – Sbarre – San Sperato – Cannavò – Mosorrofa) Responsabile Comunale D.ssa Sicari Delegazione Comunale Via Modena 46A- RC Tel. 0965-623372-592470.

POLO IV

(Ravagnese – Gallina – Pellaro) Responsabile Comunale D.ssa Maurini Delegazione Comunale Via Giuseppe Valentino- RC Tel. 0965-638566-638568.

Leggi anche

MAGGIORI INFORMAZIONI

Il Coordinamento del progetto fa capo alla Dott.ssa Carmela Pellicanò Responsabile del Servizio “Inclusione Sociale e Politiche dell’immigrazione” del Settore “Welfare” del Comune di Reggio Calabria c/o Palazzo CE.DIR. Corpo H – Tel. 0965/3622145

L’équipe è composta complessivamente da n. 24 assistenti sociali, n. 4 psicologi, n. 4 mediatori culturali e n. 4 pedagogisti che opereranno di concerto con il Centro per l’Impiego di R.C.

I cittadini verranno invitati ad un colloquio preliminare obbligatorio a cui si dovranno preferibilmente presentare con tutto il nucleo familiare. La mancata presentazione al colloquio o l’irreperibilità dei soggetti dà luogo alla perdita del beneficio economico previsto.

Il colloquio è esclusivamente volto a determinare la misura più idonea a sostenere il nucleo familiare attraverso la formazione ed il possibile inserimento lavorativo in collaborazione con i Centri per l’Impiego.

Da qui lo slogan che contraddistingue l’iniziativa:

Molto più di un reddito: un aiuto, un progetto, un’opportunità concreta.