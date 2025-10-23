Orti urbani a Reggio: il Comune proroga i termini per l’assegnazione

La Città di Reggio Calabria ha prorogato al 30 novembre prossimo i termini di presentazione delle domande per l’assegnazione degli orti urbani.

Il bando era stato pubblicato lo scorso 30 settembre all’Albo pretorio online dell’Ente e fissava al 30 ottobre il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze. Tuttavia, si è ritenuto opportuno prorogare di un mese la scadenza, poiché – per problemi di natura meramente tecnica – il bando non era stato pubblicato anche sul sito web del Comune di Reggio Calabria, e pertanto non era stata data opportuna pubblicità e promozione all’iniziativa.

Gli orti urbani lungo viale Messina

L’Ente ha destinato ad orti urbani alcuni appezzamenti di terreno di proprietà comunale lungo viale Messina, da assegnare – tramite concessione – a cittadini e famiglie residenti a Reggio Calabria (con priorità per pensionati, famiglie numerose, giovani e soggetti svantaggiati) per la produzione di ortaggi, piante officinali, erbe aromatiche e fiori ad uso personale e familiare.

I 16 lotti che costituiscono l’orto urbano (la planimetria è allegata all’Avviso) sono dotati di acqua e di un piccolo ricovero per le attrezzature di coltivazione.

L’accesso agli orti urbani è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, salvo deroghe espressamente richieste e approvate dall’Amministrazione comunale.

Merenda: “Un progetto di rigenerazione urbana e sociale”

A ribadire la particolare valenza dell’iniziativa è il consigliere delegato Massimiliano Merenda:

«Gli uffici del Comune, in particolare quelli del settore Ambiente, sono disponibili ad ogni tipo di chiarimento per quanti siano interessati a partecipare al bando. Si tratta di un intervento particolarmente importante che ha valore ambientale e sociale. In quella zona sono state necessarie due bonifiche ed è stata concretizzata un’azione di rigenerazione urbana che ha riportato alla normalità spazi che ora sono a disposizione di tutti. La partecipazione garantisce e promuove le buone pratiche di cura dei beni comuni, favorisce la socialità attraverso attività senza fini di lucro e promuove una sana alimentazione».

Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a:

Comune di Reggio Calabria – Settore “Ambiente”

(Via Michele Barillaro snc, Palazzo Cedir, Torre I – Piano IV)

Tel. 0965-3622569

PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

Tel. 0965-3622519

E-mail: vin.cotroneo@reggiocal.it

Tutte le informazioni e i documenti relativi all’Avviso pubblico sono disponibili al seguente link:

www.reggiocal.it/Notizie/Details/6964