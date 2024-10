Reggio, proseguono i lavori di bitumazione della strada SP9 ‘Stilo-Mangiatorella’

Proseguono i lavori di bitumazione sulla strada SP9 Stilo-Mangiatorella, realizzati dalla Città metropolitana di Reggio Calabria. L’importo finanziato per l’intervento ammonta a 600.000 euro. Le squadre di lavoro sono impegnate nella stesura del nuovo manto stradale, utilizzando un bitume di alta qualità che garantirà maggiore resistenza e durata nel tempo.

Afferma il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, con delega alla viabilità:

“Gli interventi, avviati nei scorsi giorni hanno l’ obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità della strada, che negli ultimi anni presentava notevoli criticità dovute all’usura del manto stradale. L’obiettivo, seguendo l’indirizzo politico del sindaco Giuseppe Falcomatà, è quello di sostenere al meglio le aree interne anche per una rivitalizzazione dei borghi”.

Continuando poi :

“La nostra priorità è quella di utilizzare al meglio la delega alla viabilità, sappiamo come sia importante garantire un sistema viario che consenta, in tempi brevi anche spostamenti utili per esigenze lavorative, sanitarie, ma anche turistiche”.