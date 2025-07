Reggio, elisoccorso attivo h24: siglato l’accordo in Prefettura

Nuovo protocollo per l’elisoccorso notturno: accordo tra Polizia, ASP e istituzioni per il soccorso h24

È stato siglato ieri, presso il Palazzo del Governo, un importante Protocollo d’intesa volto a garantire la piena operatività e fruibilità, a scopo sanitario, delle piazzole del 5° Reparto Volo della Polizia di Stato per le operazioni di elisoccorso, anche durante le ore di chiusura notturna dell’Aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria.

Elisoccorso attivo h24 grazie all’accordo

L’Accordo segna l’avvio di una proficua collaborazione – con il coordinamento della Prefettura – tra Istituzioni ed Enti:

5° Reparto Volo della Polizia di Stato

ASP Cosenza – Dipartimento di Emergenza-Urgenza

Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria

Vigili del Fuoco

ENAV, ENAC, SACAL

Questura-UPGSP-Polizia di Frontiera

Tutti impegnati a migliorare l’efficacia e la tempestività dell’intervento di elisoccorso anche nelle ore notturne, garantendo continuità e tempestività del soccorso in situazioni di emergenza nell’arco delle 24 ore.

Un supporto strategico per l’emergenza sanitaria

L’utilizzo delle piazzole del 5° Reparto Volo assicurerà un punto di atterraggio strategico per gli elicotteri impegnati in missioni di soccorso, permettendo di soddisfare le esigenze di trasferimento in emergenza dei pazienti critici diretti al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, nonché verso altri ospedali regionali ed extraregionali.

Una risposta concreta per la salute pubblica

L’Intesa fornisce una risposta concreta ad una priorità condivisa, la tutela della salute pubblica, e rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione istituzionale per implementare la capacità di pronto intervento e assicurare il benessere e la sicurezza della comunità.