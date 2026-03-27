Detenuti e volontari in campo a Reggio con Plastic Free e Seconda Chance

Restituire decoro a spiagge, strade e luoghi simbolici, ma soprattutto costruire percorsi concreti di inclusione e responsabilità. È questo l’obiettivo della nuova giornata di mobilitazione ambientale che vedrà protagonisti, sabato 28 marzo, detenuti in permesso premio e volontari impegnati insieme in tutta Italia. Un’iniziativa che unisce tutela dell’ambiente e reinserimento sociale, trasformando un gesto semplice come raccogliere rifiuti in un’esperienza di comunità, partecipazione e riscatto.

L’appuntamento è frutto della collaborazione tra Plastic Free Onlus, l’organizzazione attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica, e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore impegnata nel reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute. Una sinergia sempre più strutturata che coinvolge territori, istituzioni e cittadini, trasformando l’impegno ambientale in un’opportunità concreta di inclusione.

Mobilitazione in tutta Italia: dalla Calabria alla Sicilia

Saranno coinvolti volontari e detenuti in oltre dieci località in tutta Italia, dal Nord al Sud, con interventi diffusi per restituire decoro a spazi spesso segnati dall’abbandono dei rifiuti. In Calabria, l’iniziativa si concentrerà su Reggio Calabria, con un’importante azione di pulizia del litorale. L’appuntamento è fissato alle ore 10:00 presso Catona, sulla spiaggia antistante la piazzetta “Tre Fontane”. L’attività vedrà la partecipazione congiunta di volontari e detenuti provenienti dagli istituti penitenziari di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Locri.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di partner come il Corpo Europeo di Solidarietà, AIPD (Associazione Italiana Persone Down) e ANFFAS Reggio Calabria, rafforzando ulteriormente il valore inclusivo e sociale dell’evento. L’appuntamento gode inoltre del patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

Una mobilitazione nazionale con 21 istituti penitenziari coinvolti

L’iniziativa si inserisce in una mobilitazione nazionale che coinvolge detenuti provenienti da 21 istituti penitenziari italiani, oltre a persone affidate in prova agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, confermando una rete sempre più ampia e strutturata tra Amministrazione Penitenziaria e Terzo Settore.

“Queste giornate rappresentano molto più di un intervento ambientale – sottolinea Flavia Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance –. Sono momenti di incontro autentico tra persone, in cui si costruiscono relazioni, si abbattono barriere e si restituisce dignità attraverso il fare. Il reinserimento passa anche da qui: dalla possibilità di sentirsi utili e parte di una comunità”.

Sulla stessa linea Lorenzo Zitignani, direttore generale di Plastic Free Onlus: