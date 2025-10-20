Reggio, Quartuccio ‘risponde’ a Falcomatà: nasce il gruppo Rinascita Comune

Scricchiolii dentro l’amministrazione Falcomatà, nasce un nuovo gruppo in consiglio comunale. Con una Pec inviata nella giornata di sabato, si è costituito il gruppo ‘Rinascita Comune’, composto dai consiglieri Filippo Quartuccio, Giuseppe Sera e Santo Bongani.

Politicamente, è la reazione alle decisioni del sindaco Falcomatà e alla volontà del sindaco di scendere in campo alle elezioni regionali, strappando con l’ex fedelissimo Giovanni Muraca. Il neo gruppo rimarrà all’interno della maggioranza, ma è ovvio che si tratta di una mossa per mettere tensione dentro Palazzo San Giorgio, anche alla luce di quelle che a breve potrebbero essere le scelte pesanti di Falcomatà, tra rimpasti e rimozioni di deleghe.

Ai microfoni di CityNow, le parole di Quartuccio rispetto alla formazione del gruppo ‘Rinascita Comune’:

“Rinascita Comune è un’esperienza politica di ispirazione civica e progressista che si colloca nel solco del centro-sinistra e si fonda su un sistema di valori chiaro: l’ascolto dei cittadini, condivisione, visione, futuro, presenza attiva sul territorio, impegno costante, passione civile, amore per la città. Nasce partendo dal basso – prosegue Quartuccio – perché vuole offrire un contributo alla crescita della città, con un rapporto diretto con i quartieri, per entrare dentro i bisogni reali delle persone e farsi interpreti di questi dentro le istituzioni. Perché crediamo in una politica che non è chiusa nei palazzi, ma che torni ad essere strumento di trasformazione sociale, radicata nei territori e capace di interpretare le sfide del presente e del futuro”.

Si tratta dello stesso gruppo che ha sostenuto alle urne l’ex consigliere regionale del Pd, che non è riuscito a ottenere la rielezione a Palazzo San Giorgio. Allo stesso tempo, è anche la reazione di Quartuccio dopo quanto accaduto la scorsa settimana al Teatro Cilea in occasione del Festival Cosmos, con la conferma dello stesso consigliere attraverso le dure dichiarazioni rilasciate a Live Break.

Fa rumore il passaggio al nuovo gruppo di Giuseppe Sera, ex capogruppo Pd. Sia per Sera come per altri consiglieri di maggioranza, si moltiplicano le voci riguardanti un passaggio ad altri partiti, non di centrosinistra, in vista delle prossime elezioni comunali.

Al momento però solo indiscrezioni e null’altro, anche perché (almeno al momento) non vi è la volontà di far cadere la maggioranza e di conseguenza andare ad elezioni anticipate.