Reggio, Quartuccio escluso alla premiazione ‘Cosmos’: ‘Mi hanno impedito di salire sul palco…’ – VIDEO

"Mi è stato impedito di salire sul palco perchè ho sostenuto Muraca alle regionali. Cosmos? E' nato con me e non mi è stata data la possibilità di seguire l'ultimo appuntamento"

La premiazione al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria del Festival Cosmos rischia di diventare un caso politico dentro Palazzo San Giorgio.

Come già riportato su queste pagine, nella serata di domenica 12 ottobre, sul palco del ‘Cilea‘ non era presente il consigliere metropolitano con delega alla Cultura Filippo Quartuccio, organizzatore e promotore dal 2017 dell’importante Festival.

Da molti anni Quartuccio segue da vicino l’organizzazione dell’evento, partecipando in prima persona alla premiazione finale, in quanto soggetto titolato della Città Metropolitana.

Quest’anno però qualcosa non è andato nel verso giusto. Eh si perchè a Quartuccio, raggiunto tramite messaggi dallo staff del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, è stato vietato di partecipare attivamente all’evento conclusivo del Festival. Una vera e propria batosta per il delegato alla Cultura, reo forse di aver sostenuto alle elezioni regionali Giovanni Muraca e non il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Leggi anche

Probabile dunque che il primo cittadino abbia voluto manifestare il proprio risentimento vietando a Filippo Quartuccio di intervenire pubblicamente durante l’evento conclusivo preferendo i fedelissimi Giovanni Latella per il Comune e Giuseppe Marino per la Città Metropolitana.

A pochi minuti dalla premiazione Quartuccio ha dunque appreso che non sarebbe salito sul palco. Da qui la scelta di evitare un’inutile passerella, disertando l’evento di premiazione del Festival Cosmos.

Nel corso della puntata ‘Live Break, in onda nella serata di ieri sui canali di CityNow, il consigliere Quartuccio ha manifestato le sue perplessità e il suo forte rammarico:

“Ho curato il premio Cosmos sin dall’inizio perchè sono delegato alla Cultura in Metro City dal 2017 e il Festival è un’iniziativa della quale vado assolutamente fiero. Ora le persone devono però sapere quello che è successo. Perchè Quartuccio voleva andare alla premiazione, anzi doveva esserci, ma a Quartuccio è stato impedito di rappresentare la Città Metropolitana sul palco del Teatro Cilea. Domenica mattina ricevo un messaggio in cui mi viene scritto che per la cerimonia dello stesso giorno del pomeriggio il sindaco aveva individuato due colleghi consiglieri per i saluti istituzionali sul palco del Cilea. Di questo comportamento sono davvero amareggiato e sono rimasto sorpreso, non me l’aspettavo. Mi è stato scritto che non sarei stato chiamato a salire sul palco ‘dopo quanto fatto in questi giorni’ ovvero tradotto dopo che ho sostenuto Muraca alle elezioni regionali”.

Quartuccio ha così evitato di partecipare all’evento.