San Giorgio d’Oro a Francesco Camera: l’appello a Battaglia di Quartuccio

“Rivolgo un appello al Sindaco facente funzioni Domenico Donato Battaglia affinché venga conferito il San Giorgio d’Oro alla memoria di Francesco Camera, conosciuto e amato da tutti come Ciccio Ruggia”. Queste le parole del consigliere comunale e metropolitano Filippo Quartuccio.

“Francesco Camera è stato attore e regista di teatro vernacolare, figura autentica e profondamente radicata nella tradizione culturale della nostra città. Nel corso di tanti anni di attività artistica ha saputo coniugare impegno e divertimento, regalando sorrisi e momenti di spensieratezza a intere generazioni di reggini, senza mai rinunciare a trasmettere valori, senso di appartenenza e amore per la propria terra.

Il valore sociale e l’eredità culturale di Ciccio Ruggia

Il suo contributo non si è limitato al palcoscenico. Attraverso il teatro, Ciccio Camera ha contribuito a costruire un solido e vitale contesto associativo, uno spazio umano e culturale in cui ognuno si è sempre sentito protagonista di qualcosa di bello e positivo, fatto per gli altri e con gli altri.

Un’esperienza collettiva che ha rafforzato legami sociali e identità comunitaria. Per queste ragioni, l’assegnazione del San Giorgio d’Oro alla sua memoria rappresenterebbe un atto doveroso e altamente simbolico: un riconoscimento non solo alla sua carriera artistica, ma al valore sociale e culturale che ha saputo generare nella nostra comunità.