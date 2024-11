Reggio, donato un gascromatografo all’ITT Panella – Vallauri – FOTO

Lo strumento è utilizzato nei laboratori della Polizia Scientifica per le indagini chimico forensi

Stamattina, presso l’Aula Magna dell’I.T.T. “Panella – Vallauri”, il Questore di Reggio Calabria, Dott. Salvatore La Rosa, alla presenza dei poliziotti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e del Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Teresa Marino, ha donato agli studenti un importante macchinario che sarà utilizzabile per le attività didattiche.

Un dono prezioso: il gascromatografo Agilent Technologies

Il gascromatografo Agilent Technologies con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) è uno strumento utilizzato nei laboratori della Polizia Scientifica per le indagini chimico forensi, come nel caso di determinare la composizione chimica delle sostanze stupefacenti e la quantità di principio attivo in esse presente.

Lo strumento si presta ad essere un valido ausilio per le esigenze didattiche dell’istituto scolastico, poiché consente ai ragazzi di approfondire le conoscenze nell’ambito della chimica, attraverso l’applicazione concreta dei concetti teorici acquisiti durante il percorso di studio.

L’incontro con la Polizia Scientifica

Durante l’incontro, il Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, Dott. Vincenzo Ferraina, ha mostrato agli studenti l’attività quotidianamente svolta dalla Polizia Scientifica, dando loro modo di interagire anche con le altre strumentazioni di reparto, ampliando le conoscenze nell’ambito della chimica attraverso l’applicazione concreta delle nozioni acquisite.

Consolidare il legame con la Polizia di Stato

Grazie a questa iniziativa, si consolida un legame sempre maggiore nei confronti degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, generando interesse verso le attività svolte dalla Polizia Scientifica.