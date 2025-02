Museo del Mare e cantiere nautico, lettera aperta al sindaco Falcomatà: ‘Si metta una mano sul cuore’

"Io stessa sono in attesa con mio marito di nostro figlio, che tra qualche mese arriverà, e non sappiamo ancora che futuro dargli in una città che vuole certamente crescere, gestita però da un’amministrazione che se ne "lava le mani",

Vicenda Museo del Mare e Cantiere Nautico R Marine Group

“Gentilissimo Sig. Sindaco,

sono una cittadina di Reggio Calabria, legata profondamente al territorio. Le scrivo con la speranza che possa mettersi una mano sulla coscienza e sul cuore.

Mio marito è un dipendente della R. Marine Group, come Lei sa, il cantiere nautico situato attualmente dove dovrà sorgere il futuro Museo del Mare, un’opera certamente di straordinaria bellezza che saprà ancor di più valorizzare la città e che auspico arrivi a completamento in tempi relativamente brevi”.

L’importanza del cantiere nautico per Reggio Calabria

“Vorrei ricordarle però che anche il cantiere nautico, come il Museo del Mare, è estremamente importante per la città, “Unico e Indispensabile”, come lo stesso TAR lo ha definito. Oggi questa importante realtà imprenditoriale, che opera sul territorio da più di 40 anni, vive nell’incertezza e a un mese e mezzo dallo scadere della concessione non si conosce ancora il suo destino.

Come non lo conoscono neanche i 15 dipendenti, padri di famiglia con mutui sulle spalle e figli da mantenere. Io stessa sono in attesa con mio marito di nostro figlio, che tra qualche mese arriverà, e non sappiamo ancora che futuro dargli in una città che vuole certamente crescere, gestita però da un’amministrazione che se ne “lava le mani”, che pensa ad abbellire senza garantire servizi a una città di mare come Reggio Calabria, prosegue la lettera aperta.

Un appello per il futuro della R. Marine Group

“Promuoviamo tanto il turismo, basti pensare al Capodanno Rai, però poi non offriamo servizi per viverlo. Non Le sembra un controsenso?

Ci lamentiamo sempre dell’emigrazione giovanile e poi, quando un giovane imprenditore si batte per salvare la sua azienda, nel suo territorio, gli viene fatto un contentino, come Pentimele, e lasciato poi in balia dei tribunali con tempi biblici… e nel mentre poi cosa succede?