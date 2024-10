Reggio – Socio Crew per l’Hospice: una raccolta fondi per ridare speranza

La struttura di cure palliative che, negli anni, ha dovuto affrontare una tempesta dopo l'altra, non è ancora salva. La nuova raccolta fondi per l'Hospice di Socio Crew

Dicembre è il mese delle feste, il periodo in cui bisogna essere più buoni, ma anche quello in cui è necessario tirare i conti dell’anno appena trascorso. Reggio in questo 2019 ne ha viste sicuramente ‘di tutti i colori’, ma le novità positive non sono di certo mancate!

Prendete ad esempio i ragazzi della Socio Crew, un’idea nata dalle menti di Jack e Gigi, che, con il passare dei mesi, ha coinvolto gran parte dei reggini.

“Good music, good people, positive vibes”.

Riuscite a immaginare il potere travolgente di questi tre fattori? La buona musica combinata alla brava gente è in grado di scatenare una vera e propria tempesta di energia positiva. E Giacomo Scopelliti e Luigi Morabito hanno creduto così tanto in questo progetto che, in soli 6 mesi, i frutti sono già ben visibili. La città li conosce, ma ancor di più riconosce le lodevoli iniziative portate avanti finora. La Socio Crew è nata infatti con l’intento di portare positività, ma anche di combattere le giuste battaglie, come ad esempio quelle in favore dei meno fortunati.

Leggi anche

La più recente è la raccolta fondi per la scuola Codanzare, che ha riscosso grande successo. Adesso, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la Socio Crew pensa ad un’altra realtà veramente importante per la città di Reggio Calabria: l’Hospice di Via delle Stelle. La struttura di cure palliative che, negli anni, ha dovuto affrontare una tempesta dopo l’altra, non è ancora salva. Un fatto che scuote le coscienze dei reggini e li spinge ad impegnarsi per cercare di aiutare i malati terminali e le loro famiglie.

Questa volta, l’idea è partita da Rocco Sorbara, uno dei ragazzi che, nel tempo hanno abbracciato la Socio Crew. L’evento per la raccolta fondi Hospice è stato organizzato in pochissimi giorni soprattutto grazie al gran cuore dimostrato dagli imprenditori.

“Non abbiamo incontrato nessuna difficoltà nell’organizzazione di questa raccolta fondi – racconta Giacomo Scopelliti a CityNow. Abbiamo immediatamente ricevuto la disponibilità del Piro Bistrot per svolgere lì l’evento ed insieme al locale è arrivata anche la confera da parte dei ‘nostri’ dj per la partecipazione assolutamente gratuita alla serata. Anche le agenzie di comunicazione e le testate si sono schierate al nostro fianco per divulgare, nel minor tempo possibile, l’organizzazione di questo speciale evento”.

QUANDO

L’appuntamento è per lunedì 23 dicembre nella centralissima via Zecca, al Piro Bistrot. A partire dalle ore 19:00 tutti i partecipanti potranno godere di un gustoso aperitivo e delle fantastiche selezioni musicali a cura di Luigi Regolo, Pato Marra e Sergio Casile.

MAGGIORI INFORMAZIONI

La prevendita ha un costo di 20€. Il guadagno sarà devoluto all’Hospice Via delle Stelle. Le prevendite sono disponibili da Color in Motion (corso Garibaldi, 251), da Liu jo Uomo (corso Garibaldi, 69 – 71) o al Piro Bistrot (via Zecca, 14).

SPONSOR

Studio 7 Comunicazione – Strettoweb – CityNow – Socio Crew – Piro Bistrot