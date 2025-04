Reggio, torna #RegalaUnaPoesia: arte e memoria per la Festa della Liberazione

Tre piazze, una voce: a Reggio Calabria il progetto #RegalaUnaPoesia unisce artisti e cittadini in un evento partecipato e diffuso

Il prossimo 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, Reggio Calabria diventa un grande palcoscenico a cielo aperto con #RegalaUnaPoesia, un evento diffuso che intreccia poesia, musica e arti visive per rendere omaggio alla memoria, alla libertà e al coinvolgimento collettivo.

Un progetto di arte partecipata per la città

Un progetto di arte partecipata per la città ideato da Roberto Modafferi, artista reggino emergente che punta a trasformare la partecipazione in opera d’arte. #RegalaUnaPoesia è organizzato dall’artista e da Philosopolis Onlus, con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, e il sostegno del Centro Studi Musicali G. Verdi del Maestro Sergio Romeo, delle associazioni Karma, L’Amaca, Magica Mistica Musica APS, in collaborazione con Etimologia Magazine di Valentina Romeo.

Tre luoghi, una sola voce: poesia e arte a cielo aperto

Alle ore 19:00 di venerdì 25 aprile, tre luoghi simbolo della città – la scalinata del Teatro Francesco Cilea, Piazza Duomo e Piazza De Nava – si accenderanno di poesia e musica. Poeti e attori interpreteranno testi dedicati alla Resistenza, alla libertà e alla speranza, accompagnati da un sottofondo musicale che avvolgerà il pubblico.

In ogni piazza, l’arte visiva sarà protagonista con opere create appositamente sul tema: oltre a Roberto Modafferi alla scalinata del Teatro Cilea, sveleranno le loro creazioni anche Carmela Salvatore a Piazza De Nava e Fiorella Cogliandro a Piazza Duomo. Tre linguaggi diversi, un unico messaggio di memoria viva.

Un evento che si rinnova nel rispetto del lutto nazionale

In osservanza del lutto nazionale e su disposizione del Sindaco, le istituzioni non prenderanno parte all’evento come inizialmente previsto. Tuttavia, #RegalaUnaPoesia si svolgerà regolarmente: i temi di libertà, pace e fratellanza sono pienamente coerenti con il momento di raccoglimento che la città e il Paese stanno vivendo.

Un’esperienza da vivere e da raccontare

In un tempo che chiede di tenere viva la memoria collettiva, #RegalaUnaPoesia si offre come un’esperienza emozionante e potente, da vivere e da testimoniare. Raccontare questo evento significa dare nuova voce ai valori universali della libertà, della resistenza e della partecipazione attraverso le parole, la musica e l’arte.