Porto di Reggio: riapre (finalmente) il mercato ittico, tutto pronto per l’inaugurazione

Un nuovo faro si accende sul porto di Reggio Calabria. Dopo anni di attesa, giovedì 24 luglio alle ore 17:00 verrà inaugurato il rinnovato Mercato Ittico cittadino, struttura storica che torna finalmente operativa, arricchita da un punto ristoro.

Un nuovo futuro per il porto di Reggio Calabria

L’immobile, collocato direttamente sulla banchina di levante del porto di Reggio, rappresenta un tassello importante nella riqualificazione dell’area, oggi snodo strategico sia commerciale che turistico, con la presenza di pontili, capitaneria e la futura apertura al traffico crocieristico.

Dopo un lungo iter, che aveva visto il mercato rimanere chiuso nonostante l’aggiudicazione alla società Ittica 2C nel luglio 2023, arriva la svolta tanto attesa. La struttura torna a disposizione della città e degli operatori del settore grazie a un progetto che punta a valorizzare le eccellenze della filiera ittica calabrese, creando nuove sinergie con il mondo della ristorazione e del turismo.

Dalla gara pubblica alla nuova gestione

L’affidamento in gestione è avvenuto nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica (Determinazione n. 950 del 19/02/2025) prevista dall’articolo 45 bis del codice della navigazione. La gara ha visto l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico che ha presentato la proposta ritenuta migliore, garantendosi la gestione della struttura per nove anni.

Un tassello strategico per l’economia locale

La riapertura del Mercato Ittico non rappresenta solo il rilancio di un luogo storico per la marineria reggina, ma anche un investimento sul futuro. Un tassello in più per ridare slancio all’economia del porto e rafforzare il legame tra la città e il suo mare.