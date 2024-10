Reggio, al via la video sorveglianza. Falcomatà: “Non siete nemmeno uomini” – VIDEO

L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria combatte l’emergenza rifiuti installando in città delle videocamere per cogliere in flagranza di reato gli incivili che gettano la spazzatura per strada.

Ad annunciarlo sono il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Armando Neri in un video postato su facebook dove appare, in bella vista, il cartello che segnalerà ai cittadini la presenza della video sorveglianza.

“Ad ogni cartello è abbinata una telecamera, voi aggiungete il sacchetto della spazzatura e noi una multa” spiega il primo cittadino. “Ma il sindaco versione sceriffo, spesso invocato da molti di voi, non basta e sebbene farò rispettare l’ordine e pretendo pulizia in città, non rinuncio a fare appello alla ragionevolezza di tutti. Se non siete sensibili alle ragioni ambientali trovate un’altra motivazione per smettere di lanciare rifiuti in strada (i figli, il futuro, il rischio, una multa che costa più del tributo)”.

Neri prosegue:

“Gli incivili non vinceranno questa partita. Quest’attività di sorveglianza sta producendo grandi risultati. Anche ogni giorno non condividiamo con voi i video, è giusto sapere che tutti i cittadini che non rispettano le norme verranno puniti”.

Falcomatà conclude:

“Io rinnovo l’appello: ritorniamo cittadini. Non vi chiamerò più lordazzi, se continuate a ferire così la nostra città, non siete nemmeno uomini”.

