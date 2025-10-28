Reggio, il gruppo Rinascita Comune: ‘Serve unità e un nuovo slancio per il csx’

Auguri al sindaco Falcomatà per l'elezione e riflessione sul futuro del centrosinistra da parte del gruppo consiliare composto da Quartuccio, Sera e Bongani

“Il gruppo consiliare “Rinascita Comune” rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro al Sindaco Giuseppe Falcomatà, eletto consigliere regionale della Calabria. Un risultato personale importante che riconosce l’impegno e la dedizione profusi in questi anni al servizio della Città di Reggio Calabria.

Tuttavia, l’esito complessivo delle elezioni regionali impone una riflessione seria e profonda. Il voto consegna, infatti, un quadro politico complesso che segna, per il centrosinistra calabrese, un risultato deludente, al di sotto delle aspettative e delle potenzialità del nostro campo. È evidente che serva una nuova stagione politica, capace di recuperare credibilità, coesione e un rapporto autentico con le cittadine e i cittadini”, si legge nella nota.

“In questo contesto -prosegue la nota- Rinascita Comune ritiene che proprio da Reggio Calabria possa ripartire un percorso di unità e rinnovamento, fondato sul dialogo, sulla responsabilità e sulla volontà di costruire insieme il futuro della città.

Come gruppo consiliare, siamo disponibili a collaborare con tutte le forze del centrosinistra per dare ancora più valore al tempo che resta da qui alla conclusione della consiliatura, mettendo al centro il buon governo, la trasparenza e la partecipazione”.

“In questi anni, l’amministrazione comunale è stata protagonista di risultati importanti, raggiunti grazie ad un impegno collegiale forte e determinato.



Si pensi al risanamento delle società in house, alla stabilizzazione del personale precario ed alla previsione di bandi di concorso che si è tradotta con l’assunzione di oltre 130 unità, agli strumenti di programmazione come il Piano Strutturale Comunale, alla programmazione di eventi di rilievo nazionale e internazionale e tanti altri obiettivi ottenuti.

Apprendiamo, da ultime notizie di stampa, di possibili o eventuali interlocuzioni già avvenute con il Sindaco. Quanto riportato non risponde al vero in quanto il gruppo non ha mai richiesto alcun incontro, né ha avanzato alcuna richiesta. Rinascita Comune rimane disponibile ad avviare interlocuzioni di coalizione per definire il quadro complessivo che condurrà l’amministrazione comunale ad operare per la Città sino a fine consiliatura.

Riteniamo, altresì, prioritario avviare al più presto un tavolo del centrosinistra reggino, luogo di confronto aperto e costruttivo, per definire una visione comune e un impegno condiviso in vista delle elezioni comunali del 2026. Solo attraverso l’unità, la chiarezza delle idee e la responsabilità collettiva sarà possibile garantire continuità al progetto di cambiamento che Reggio Calabria merita”, conclude la nota.