Reggio, Ripepi: ‘La città ostaggio del PD e del suo Sindaco’

Di seguito il comunicato stampa del consigliere comunale Massimo Ripepi.

Dichiara Ripepi:

“La situazione politica a Reggio è divenuta grave ma non seria , ed Ennio Flaviano non aveva visto niente di quello che sta succedendo a Palazzo San Giorgio. La Città è, di fatto, ostaggio del poltronismo del PD e del Sindaco arrivista, il quale non ha più pietà neanche le macerie lasciate da quasi nove anni di amministrazione scellerata. Ieri il PD ha mostrato forza, muscoli e grande determinazione verso la propria creatura che ormai è schiava dei diktat dei democrat romani e delle ramificazioni locali che vorranno conto e ragione delle scelte di Giuseppe il solitario. Il dado è tratto, ormai per andare avanti bisogna fare patti e accordi con i maggiorenti del partito democratico che restano seduti a capo tavola e non faranno sconti a nessuno. Scacco matto al re e alla Città del re”.

“Falcomatà ha piena coscienza di essere diventato Sindaco solo grazie al cognome che porta e per questo si stanno intensificando le iniziative in memoria del grande padre Italo che avrebbe il potere di aiutarlo a rinascere. Ma non si può affrontare il più drammatico Consiglio Comunale degli ultimi cinquant’anni leggendo un libro ancora non identificato ed eludendo scientificamente a tutti i quesiti posti dai rappresentanti dei cittadini in seno alla massima assise della Città. Vedere scappare il Sindaco alla fine del Consiglio è stato raccapricciante. La Città non merita di essere trattata così dal Partito Democratico e dal suo Sindaco, solo per una becera spartizione di poltrone e di incarichi”.