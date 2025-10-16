Reggio, ritardi nei lavori sul Lungomare: completati solo 200 metri su 600 – FOTO

Una parte dell’intervento è stata completata, un altro pezzo è in corso di realizzazione e un altro è ancora da iniziare. E la fine dei lavori era prevista per maggio 2025

Era il 6 giugno 2025 quando il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, annunciava entusiasta tramite i social un traguardo importante per la città:

“Un pezzo storico della città torna a vivere”.

Si riferiva ai lavori di riqualificazione del Lungomare, un progetto atteso da tempo per restituire splendore e funzionalità alla via Marina. Tuttavia, quattro mesi dopo quel post, i lavori sono ancora in corso, suscitando più che un disappunto tra i cittadini.

Il sindaco aveva già sottolineato che i lavori stavano subendo dei rallentamenti.

“Il ritardo – aveva spiegato Falcomatà – è legato a una scelta precisa: abbiamo chiesto una modifica importante alla pavimentazione”.

In effetti, l’amministrazione ha deciso di utilizzare la pietra reggina di Lazzaro, una pietra tipica della zona, anziché le tradizionali cementine. Una scelta che vuole essere simbolica e identitaria, un marchio di fabbrica per tutte le nuove opere pubbliche in città, a partire dalle piazze e dai marciapiedi recentemente riqualificati.

Il progetto, che era previsto per concludersi il 13 maggio 2025, si è dunque rivelato più lungo del previsto. Dei circa 600 metri da riqualificare, al momento solo 200 sono stati completati, mentre altri 200 sono in fase di ultimazione. I restanti 200 metri, invece, non sono ancora stati toccati. Nonostante il rallentamento, il progetto è comunque ambizioso e volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei turisti.

Un altro aspetto importante riguarda l’accessibilità. Gli interventi previsti includono la realizzazione di passaggi dolci che collegheranno la parte bassa a quella alta del lungomare, senza compromettere la vegetazione esistente. Sarà inoltre creato un marciapiede completamente accessibile per persone con disabilità motorie, carrozzine e passeggini.

Tuttavia, sorge una domanda: vista l’attenzione dedicata all’accessibilità, non sarebbe stato opportuno installare una rampa provvisoria per attraversare il cantiere? Un attraversamento che avrebbe permesso ai cittadini di evitare il lungo e stancante giro che sono costretti a fare per aggirare i lavori in corso.

Riusciremo a vedere completato il cantiere del Lungomare entro fine 2025? Riuscirà l’amministrazione ad accelerare i lavori regalando ai cittadini il tratto finale Lungomare Falcomatà per le festività natalizie?