Reggio, cambio di programma per l’apertura della ruota panoramica

Solamente ieri avevamo annunciato che l’apertura della ruota panoramica sarebbe avvenuta nella giornata di oggi. A quanto pare, però la data di apertura è stata spostata. Il countdown è giunto, in ogni caso, quasi al termine, e la ruota panoramica di Reggio Calabria sarà presto a disposizione di cittadini e turisti.

Dopo le prove di illuminazione, avvenute nella serata di ieri, i cittadini potranno godere di una nuova attrazione.

L’apertura è infatti prevista per domani, venerdì 19 aprile, nel tardo pomeriggio.

REGOLE & DIVIETI

Nell’attesa di provare la ruota panoramica ecco alcune regole fondamentali da osservare ed i divieti.

L’uso della ruota panoramica è consentito a tutti.

i bambini con età inferiore a 14 anni devono essere accompagnati da un adulto;

ogni cabina può contenere massimo 6 passeggeri;

ciascun passeggero deve prendere posto seguendo le indicazioni del personale addetto;

in presenza di carrozzine si prega di avvisare il personale per l’accesso alla cabina dedicata.

Nella nuova attrazione reggina non mancano però i divieti, perciò fate bene attenzione! É severamente vietato:

alzarsi e spostarsi durante il funzionamento;

sporgersi;

fumare;

l’accesso in stato di ebrezza;

portare a bordo zaini, borse ingombranti, ombrelli, oggetti appuntiti.

Chiunque non rispetti il regolamento e le norme di sicurezza si rende responsabile delle eventuali conseguenze. La direzione non risponde di oggetti smarriti e/o deteriorati per negligenza.