Reggio, al Teatro Cilea il San Giorgio d’Oro 2025 premia eccellenze e impegno civile

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 24 maggio, in un Teatro “Francesco Cilea” gremito in ogni ordine di posti, la cerimonia ufficiale per il conferimento del San Giorgio d’Oro 2025, evento originariamente previsto per il 23 aprile e rinviato in seguito al lutto nazionale proclamato dopo la scomparsa di Papa Francesco.

Organizzata dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con la Parrocchia San Giorgio della Vittoria, chiesa degli Artisti, la cerimonia ha visto la partecipazione dei cori polifonici reggini, che hanno accompagnato con le loro esibizioni la solenne manifestazione.

Durante la cerimonia, il sindaco Giuseppe Falcomatà e altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno consegnato la più importante benemerenza cittadina a personalità che si sono distinte in campo professionale, civile e sociale, dando lustro alla città e rafforzando il senso di identità e appartenenza dell’intera comunità reggina.

I premiati e le motivazioni

Pierluigi D’Apice (alla memoria)

Dirigente del Comune di Reggio Calabria fino al 2024, ha dedicato la vita al servizio pubblico con rigore, umanità e passione civile, lasciando un segno profondo nella memoria del Palazzo e nel cuore dei colleghi.

Professore di diritto e avvocato, insignito del titolo nobiliare di Barone e della nomina di Lord a vita nel Regno Unito, rappresenta un faro di ispirazione per le nuove generazioni e un orgoglio per Reggio Calabria.

Direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria (MArRc), ha trasformato il Museo in un centro di riferimento internazionale per la valorizzazione del patrimonio archeologico.

Direttore d’orchestra e musicologo, ha diretto l’inno musicale per “Reggio Capitale della Cultura”, donando così un contributo artistico di grande valore alla città.

Avvocato e Presidente dell’Associazione Digital for Children, impegnato in missioni umanitarie e riconosciuto tra i migliori professionisti italiani nel settore Privacy e Cybersecurity.

Avvocato e Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è distinta per l’impegno nella tutela di genere e nella lotta contro la violenza e discriminazione.

Musicista e compositore di fama internazionale, presidente dell’A.Gi.Mus. di Reggio Calabria, ambasciatore culturale della città.

Vignettista e illustratore impegnato in tematiche sociali e nel supporto emotivo a ragazzi affetti da gravi patologie attraverso l’arte.

Docente e responsabile di plesso con oltre trent’anni di esperienza, ha contribuito alla crescita educativa della città attraverso attività didattiche e teatrali.

Chirurgo pediatrico e cultore della storia locale, ha legato la sua vita professionale e culturale alla valorizzazione del territorio.

Storico responsabile del settore giovanile della Reggina, esempio di sportività e dedizione nel panorama calcistico italiano.

Arbitro internazionale di pesistica olimpica, prima donna calabrese insignita della Stella al merito sportivo Coni.

Fiduciario del Fiat 500 Club Italia, ha promosso la cultura e la solidarietà attraverso eventi legati alla Fiat 500 storica.

Artista e musicista, ambasciatore della cultura e delle tradizioni reggine, con un forte impegno nel mantenimento dell’identità locale.

Imprenditrice nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, esempio di successo e crescita imprenditoriale femminile nel territorio.

Fondatore della Pro Sbarre 1983, ha offerto ai giovani un’alternativa alla strada attraverso lo sport e l’educazione.

Educatore e coordinatore di protezione civile, insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica per il suo impegno civico.

Presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti, promotrice dell’evento “I Tesori del Mediterraneo” e della valorizzazione territoriale.

Primario ospedaliero e presidente della Pallacanestro Viola, ha mantenuto viva la passione per il basket nella città.

Due premi sono stati consegnati in anticipo per motivi logistici:

Tommaso Maestrelli

Calciatore e allenatore storico, noto per aver guidato la Reggina alla prima promozione in Serie B e la Lazio al suo primo scudetto.

Assistant Professor al MD Anderson Cancer Center, per il contributo alla ricerca medico-scientifica internazionale.

Le parole del sindaco Falcomatà

Prima della premiazione, il sindaco Falcomatà ha ricordato il significato profondo del San Giorgio d’Oro, sottolineando il legame con la tradizione, l’identità e l’impegno civico. Ha inoltre evidenziato l’importanza del contrasto alla ‘ndrangheta, ricordando la strage di Capaci e annunciando la consegna di ulteriori beni confiscati alle associazioni locali impegnate nel sociale.

Ha infine lanciato un appello per la pace, con un messaggio contro il genocidio in corso a Gaza, ricordando le vittime innocenti e invitando la comunità a farsi portavoce di solidarietà e speranza.