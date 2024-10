Scanzi tra critica e ironia sul duo Bandecchi-Ripepi: ‘E’ il regno della supercazzola’

La strana coppia Bandecchi–Ripepi criticata dal giornalista Andrea Scanzi.

Il noto cronista politico del Fatto Quotidiano, attraverso un video dal titolo ‘Guardate questo video di Bandecchi a sostegno del “santone” Ripepi: Darwin aveva torto!’, ha commentato l’incontro al teatro Cilea di Reggio Calabria di qualche giorno fa, in cui il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha ufficializzato la candidatura di Massimo Ripepi per conto di ‘Alternativa Popolare‘.

“Ho visto un video che dimostra in modo inequivocabile come l’umanità abbia fallito e la politica conseguentemente ha fallito ancora di più. La prova è il video che ritrae quel simile genio di Bandecchi a Reggio Calabria per sostenere la candidatura di Massimo Ripepi, personaggio notevole, pastore della chiesa cristiana Pace, una sorta di santone che in passato si è definito unto dal signore e si fa chiamare papà dai suoi seguaci. Il movimento di Bandecchi lo vuole candidare alle prossime europee e come sindaco di Reggio Calabria.

Al raduno geniale al Cilea, Ripepi è stato presentato così ‘un soldato combattente pronto a lottare per la rivoluzione del bene accompagnato dal soldato semplice dell’esercito di Reggio 743 a.C.’. Bene. Sentendo queste cose viene da pensare che o hanno bevuto parecchio, o è il regno della supercazzola oppure curatevi. E invece erano tutti seri.

Dopo aver esposto teorie no-vax, il genio di Ripepi, ha presentato il programma elettorale partendo dalla sua cristianità proponendo anche la scissione della sua città, di Reggio dalla sua regione. Ma come si attua questa scissione? E’ tutto bellissimo e siamo nel 2024″.