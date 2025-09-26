Reggio, i nuovi alunni del Radice Alighieri accolti dalla Disney: ‘La fantasia dissolve ogni paura’ – FOTO

City Now

26 Settembre 2025 - 16:51 | Comunicato Stampa

Il 18 settembre, le aule della Scuola Primaria dell’IC “Radice Alighieri” si sono trasformate in un vero e proprio portale magico verso il mondo della fantasia. I nuovi alunni, al loro ingresso, sono stati accolti non solo dagli insegnanti e dai compagni, ma anche da personaggi del magico universo Disney.

La fantasia come filo conduttore

Il tema dell’accoglienza di quest’anno ha celebrato la fantasia come strumento fondamentale per crescere e creare legami. Attraverso giochi coinvolgenti, letture animate e laboratori creativi, i bambini hanno potuto immergersi in storie che trasmettono valori universali come la collaborazione, la gentilezza e il rispetto reciproco.

“Cominciare una nuova avventura scolastica può suscitare qualche timore – ha commentato la Dirigente scolastica Simona Sapone – ma con il potere della fantasia ogni paura si dissolve: basta immaginarsi come protagonisti di un’entusiasmante avventura e il cammino appare subito più semplice”.

I custodi della fantasia

Gli studenti più grandi hanno assunto il ruolo di veri e propri “custodi della fantasia”, guidando i nuovi arrivati in un viaggio fatto di percorsi colorati, canti e balli.

L’accoglienza è diventata così molto più che una semplice formalità: un’esperienza immersiva che ha segnato l’inizio di un’avventura. Un invito ad esplorare un universo fatto di sogni e realtà, destinato ad accompagnare gli alunni lungo tutto l’anno scolastico.

