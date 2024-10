Reggio, scuole inagibili. La denuncia di alcuni genitori: ‘I nostri figli parcheggiati in aula mensa’

Non ci stanno alcuni genitori degli studenti del Melissari.

Dopo la decisione del Comune di Reggio Calabria di chiudere nove istituti, dichiarati inagibili, è stato necessario trovare, a poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico, numerose soluzioni tampone. Per alcuni studenti il cambio di location non sarà così drammatico, per altri invece, come gli alunni del Melissari, la situazione sarà al contrario complessa e a dir poco stressante.

A pochi giorni dall’inizio delle attività didattiche, l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria ha inviato una comunicazione ai genitori del plesso Melissari per aggiornare le famiglie sulla situazione attuale della scuola. E attraverso una lettera, firmata dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Sonia Barberi, le famiglie sono state informate sui colloqui informali con rappresentanti dell’Ente Comunale, tra cui l’Assessore all’Istruzione e al Dirigente del Settore Istruzione, Sport e Politiche Sociali.

La soluzione tampone trovata dal Comune, e che non va giù a numerose famiglie degli alunni dell’Infanzia, vede lo spostamento degli alunni dal plesso Melissari alla scuola di Vito per la Primaria e alla scuola Parco Caserta (omonima della vicina palestra/piscina) per la scuola dell’Infanzia. Sono due in particolare le sezioni che verranno trasferite presso i locali del Parco Caserta. Una invece la sezione che troverà sistemazione all’interno dell’aula mensa del Carducci, unico locale disponibile fino all’attivazione del servizio, il cui avvio è previsto per il 30 settembre.

“La Dirigenza scolastica, nella lettera inviata alle famiglia, ha inoltre sottolineato che tutte queste disposizioni sono state decise esclusivamente dall’Amministrazione Comunale, che rimane l’unico organo decisionale in materia. La scuola ha svolto un ruolo consultivo, proponendo alcuni suggerimenti migliorativi, senza però poter intervenire direttamente nelle decisioni finali”.

Intanto, i genitori del Melissari sono sul piede di guerra.

“Abbiamo ricevuto la comunicazione della dirigente prof. Barberi. Le decisioni prese dal Comune sono alquanto discutibili soprattutto per ciò che riguarda le sezione dell’infanzia Melissari, parcheggiati all’interno di una mensa – spiegano alcuni genitori dei piccoli studenti dell’Infanzia – Chiediamo con urgenza al Comune di trovare una soluzione più adeguata per i nostri figli. Non solo le sezioni sono state divise ma sono state collocate in strutture provvisorie visto che da fine settembre, con l’inizio del servizio mensa dovrà essere trovata un’altra soluzione. Le altre due sezioni invece sono state trasferite al Parco Caserta, che non sembra rispondere alle norme di agibilità”.

Le famiglie degli studenti del plesso Melissari continuano a sperare in una rapida soluzione che possa garantire una ripresa serena delle attività scolastiche.