Circoscrizioni a Reggio, Quartuccio: “Il decentramento deve incidere sulle politiche cittadine”

"Le Circoscrizioni potranno diventare un autentico punto di riferimento per i cittadini e contribuire a rendere più efficiente, moderna e vicina l’azione del Comune"

“La seduta del Consiglio della Seconda Circoscrizione rappresenta un momento importante nel percorso di consolidamento del decentramento amministrativo della nostra città.

Con l’elezione dei Capigruppo e della Commissione Esecutiva si completa un ulteriore tassello di un progetto istituzionale che dovrà ora dimostrare, attraverso i fatti, la propria capacità di essere realmente utile ai cittadini”. E’ quanto afferma in una nota Filippo Quartuccio, Consigliere comunale e Vice Presidente del Consiglio.

Gli auguri ai nuovi Capigruppo

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Francesco Milardi, eletto Capogruppo della maggioranza di centrosinistra, e ad Antonino Ripepi, eletto Capogruppo della minoranza di centrodestra.

A loro spetterà il compito di guidare il confronto politico all’interno dell’assemblea circoscrizionale, nella consapevolezza che maggioranza e opposizione, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli, sono entrambe chiamate a concorrere alla crescita dell’istituzione e alla tutela degli interessi della comunità.

Un particolare augurio desidero rivolgerlo al Vicepresidente Antonio Caridi e ai componenti della Commissione Esecutiva Carmine Sgarlata, Valentino Calarco e Serena Barreca, ai quali è affidata una responsabilità significativa nell’organizzazione dell’attività circoscrizionale e nel raccordo con il territorio.

Le Circoscrizioni rappresentano una conquista importante per Reggio Calabria. Restituiscono ai quartieri una sede istituzionale di ascolto, partecipazione e proposta, avvicinando l’azione amministrativa ai bisogni reali delle persone.

Tuttavia, sarebbe un grave errore considerare concluso il percorso con il solo insediamento degli organi. Oggi inizia la fase più delicata e più importante: quella della loro piena valorizzazione”.

“Il decentramento deve incidere sulle politiche cittadine”

“Ritengo, pertanto, che il decentramento debba tradursi in una concreta capacità di incidere sulle politiche cittadine. Per questo continuerò a sostenere ogni iniziativa finalizzata a rafforzare il ruolo delle Circoscrizioni, prevedendo, progressivamente, maggiori risorse economiche, un adeguato supporto amministrativo e tecnico, personale dedicato e strumenti operativi che consentano di intervenire con tempestività sulle esigenze dei quartieri.

Solo così le Circoscrizioni potranno diventare un autentico punto di riferimento per i cittadini e contribuire a rendere più efficiente, moderna e vicina l’azione del Comune.

Il mio auspicio è che prevalgano sempre il dialogo istituzionale, il rispetto reciproco e la volontà di costruire soluzioni condivise, superando appartenenze e contrapposizioni quando sono in gioco gli interessi della collettività.

Le comunità chiedono risposte, presenza e capacità di affrontare i problemi quotidiani: è su questo terreno che le nuove istituzioni circoscrizionali saranno chiamate a misurarsi.

Rivolgo, pertanto, ai Capigruppo, alla Commissione Esecutiva, a tutti i Consiglieri circoscrizionali e al Presidente Giovanni Muraca il mio più sincero augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno interpretare il mandato ricevuto con senso delle istituzioni, responsabilità e autentico spirito di servizio”; conclude Quartuccio.